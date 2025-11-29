SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Palmeiras e Flamengo decidem hoje, às 18h (de Brasília), no estádio Monumental de Lima, quem fica com o título da Copa Libertadores. Desde o início da semana, o duelo ganhou contornos de um jogo de xadrez, com os técnicos fazendo mistério sobre as escalações e a presença de atletas lesionados. Quem vencer será o primeiro, e único, tetracampeão do Brasil.

ABEL MOVEU A PRIMEIRA PEÇA

A comissão técnica do Alviverde tomou a decisão de deixar 11 jogadores do elenco em São Paulo antes do duelo contra o Grêmio, na última terça-feira, pelo Brasileirão.

Os atletas que ficaram seguiram um cronograma de treinamentos focado na final da Copa Libertadores. Abel atrela a queda de rendimento da equipe (apenas 2 pontos dos últimos 15 disputados) ao desgaste dos atletas. A ideia era deixar os atletas mais frescos para o jogo mais importante do ano.

Eles são: Carlos Miguel, Piquerez, Khellven, Gustavo Gómez, Murilo, Bruno Fuchs, Andreas Pereira, Raphael Veiga, Flaco López, Allan e Vitor Roque.

Filipe Luís também se mexeu, e deixou Fla com a mão na taça

O Palmeiras poupou no Brasileirão, perdeu para o Grêmio, e viu o Flamengo ficar a uma vitória do título.

Filipe Luís viu sua equipe sair perdendo para o Atlético-MG e colocou a cavalaria no 2º tempo: Jorginho, Bruno Henrique e Arrascaeta. E Bruno Henrique garantiu o gol de empate já nos acréscimos.

MISTÉRIO COM LESIONADOS E ESCALAÇÕES DOS DOIS LADOS

O Palmeiras viajou com 29 jogadores para Lima, incluindo Weverton, Lucas Evangelista e Paulinho -todos lesionados.

Os canais oficiais do clube até destacaram a presença de Paulinho com a delegação durante a semana, mas o atacante não tem condições de jogo, não participou do último treino com o grupo, e só retorna em 2026. Só Weverton vive a expectativa de ser relacionado.

Como o técnico do Palmeiras poupou exatamente 11 jogadores, criou-se a expectativa de que esse possa ser o time titular. E o técnico prometeu surpresas na última coletiva antes da decisão.

É uma final, o grosso nós conhecemos, mas será definido por detalhes, onde cada peça pode jogar. O treinador do Palmeiras gosta de jogadores que atuam em várias posições. A surpresa pode ser essa, a dinâmica dos jogadores. Amanhã [sábado] vocês saberão o que podemos fazer no contexto.

Abel Ferreira

Já do lado do Flamengo existia a expectativa pela presença de Pedro. O atacante também viajou com a delegação, mas é outro nome importante que não estará em campo.

Filipe Luís confirmou em sua coletiva que o jogador não se recuperou para a decisão e está fora.

Outra questão que envolve o 11 inicial do Fla é a dupla de zaga: Danilo ou Léo Ortiz. Ortiz sofreu uma lesão ligamentar no tornozelo e não atua desde o dia 29 de outubro, mas treinou com o grupo no último treino antes da final.

Claro que não vamos correr riscos com os jogadores. Vão a campo os que na minha visão estiverem melhor para performar e dependendo também do que eu acredito que a equipe precisa. Amanhã vamos saber os que serão escolhidos.

Filipe Luís

QUAIS SÃO AS ESCALAÇÕES?

Um provável Palmeiras tem: Carlos Miguel; Bruno Fuchs, Gustavo Gómez e Murilo; Khellven, Allan, Andreas Pereira, Veiga e Piquerez; Vitor Roque e Flaco López.

Já o Flamengo deve ir com: Rossi; Varela, Léo Ortiz (Danilo), Léo Pereira e Alex Sandro; Erick Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Luiz Araújo, Carrascal e Bruno Henrique.

TUDO SBRE A DECISÃO

No sábado, a partir das 16h, o Posse de Bola Especial, com Eduardo Tironi, traz as últimas notícias antes da final e análises de Arnaldo Ribeiro, José Trajano, Juca Kfouri, Danilo Lavieri e Mauro Cézar Pereira -os dois últimos direto de Lima- sobre as possibilidades de título de Flamengo e Palmeiras.

Depois do jogo, é a vez do Fim de Papo Especial, com Domitila Becker, que trará entrevistas, bastidores e análises de Casagrande, Fabiola Andrade, José Trajano e Alicia Klein, além do ambiente da final com os enviados a Lima.