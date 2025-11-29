SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A 36ª rodada do Campeonato Brasileiro reservou três partidas nesta sexta-feira. Todas tiveram pelo menos um envolvido na acirrada luta contra o rebaixamento, e os resultados ajudaram o Santos.

O Peixe foi o único do trio a vencer seu respectivo compromisso. Mesmo assim, a equipe de Neymar e companhia ainda pode terminar a rodada no Z-4. O Juventude está rebaixado, enquanto o Internacional vive situação muito delicada.

O UOL separou cenários que se apresentam nesta antepenúltima jornada do Brasileirão. Ainda restam duas partidas com clubes que lutam contra o rebaixamento: o Vitória recebe o Mirassol, e o Ceará encara o Cruzeiro.

*

ENTENDA OS CENÁRIOS NA LUTA CONTRA O REBAIXAMENTO

Juventude 1 x 1 Bahia

O resultado colocou o clube gaúcho na Série B. Matematicamente o time não consegue mais sair do Z4 e disputará a Série B em 2026.

Os comandados de Thiago Carpini tiveram um gol de bicicleta anulado, perderam chances e acabaram castigados. Com 34 pontos, o Juventude é o vice-lanterna da Série A e está rebaixado junto com Sport, último colocado.

Vasco 5 x 1 Internacional

O Cruz-maltino fez a festa em São Januário, em duelo marcado pelo temporal que devastou o novo gramado. O resultado praticamente acabou com as chances de queda do Vasco.

O Colorado, em compensação, está mais ameaçado do que nunca, já que tem os mesmos 41 pontos do Santos. Além da goleada humilhante, pode terminar a rodada na zona de rebaixamento nos critérios de desempate.

Santos 3 x 0 Sport

O Peixe fez seu dever de casa contra o já rebaixado Sport, na Vila Belmiro. A vitória fez com que o clube saísse do Z-4 de maneira momentânea, mas o risco de queda ainda existe.

Ao vencer por três gols de diferença, o Santos garantiu um lugar fora da zona de rebaixamento no fim da 36ª rodada. A permanência ficou mais acessível. O jogo contra o Juventude, na próxima jornada, ganha ares de decisão.

OS OUTROS JOGOS DA RODADA

O Vitória recebe o Mirassol no Barradão, neste sábado, às 16h (de Brasília). Se vencer, coloca o Internacional na zona de rebaixamento. Com um empate, termina a rodada no Z4. Uma derrota deixa a situação do Leão da Barra bastante complicada.

O outro duelo é entre Ceará e Cruzeiro, às 21h, podendo mexer com as duas pontas da tabela. Um triunfo deixa o Vozão praticamente livre do rebaixamento, mas qualquer resultado diferente dos três pontos pode complicar a equipe de Léo Condé. Os 14ª posição não é suficiente para dar tranquilidade.

*

VEJA A CLASSIFICAÇÃO DO BRASILEIRÃO E OS ÚLTIMOS JOGOS DOS ENVOLVIDOS

14. Ceará - 42 pontos (35 jogos, 11 vitórias e -3 de saldo)

15. Santos - 41 pontos (36 jogos, 10 vitórias e -11 de saldo)

16. Internacional - 41 pontos (36 jogos, 10 vitórias e -12 de saldo)

17. Vitória - 39 pontos (35 jogos, 9 vitórias e -16 de saldo)

18. Fortaleza - 37 pontos (35 jogos, 9 vitórias e -15 de saldo)

19. Juventude * - 34 pontos (36 jogos, 9 vitórias e -31 de saldo)

20. Sport * - 17 pontos (36 jogos, 2 vitórias e -41 de saldo)

* Já rebaixado

CEARÁ

Ceará x Cruzeiro - 29/11, às 21h, na Arena CastelãoFlamengo x Ceará - 3/12, às 21h30, no MaracanãCeará x Palmeiras - 7/12, às 16h, na Arena CastelãoInternacional

São Paulo x Internacional - 3/12, às 20h, na Vila BelmiroInternacional x Red Bull Bragantino - 7/12, às 16h, no Beira-RioSantos

Juventude x Santos - 3/12, às 19h30, no Alfredo JaconiSantos x Cruzeiro - 7/12, às 16h, na Vila BelmiroVitória

Vitória x Mirassol - 29/11, às 16h, no BarradãoRed Bull Bragantino x Vitória - 3/12 às 19h, no Cícero Souza MarquesVitória x São Paulo - 7/12, às 16h, no BarradãoFortaleza

Fortaleza x Atlético-MG - 30/11, às 18h30, na Arena CastelãoFortaleza x Corinthians - 3/12, às 19h, na Arena CastelãoBotafogo x Fortaleza - 7/12, às 16h, no Nilton SantosJuventude

Juventude x Santos - 3/12, às 19h30, no Alfredo JaconiCorinthians x Juventude - 7/12, às 16h, na Neo Química Arena