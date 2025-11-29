SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Mesmo com lesão no joelho, Neymar garantiu presença em Juventude x Santos, duelo que ocorre na quarta-feira pelo Brasileirão. O camisa 10, autor de um gol e uma assistência na vitória paulista sobre o Sport, admitiu ao Sportv que o problema incomoda, mas disse que se vê "bem" fisicamente.

O QUE NEYMAR FALOU?

Situação na tabela. "A gente vem enfrentando uma dificuldade muito grande na luta contra o rebaixamento. A gente não queria isso, mas depende só de nós. Todo jogo é importante, por isso eu estava cobrando a todo momento a equipe para continuar tentando fazer gols, obviamente respeitando o Sport. Queríamos uma vitória e um saldo maior porque isso no final vai ser importante. É parabnenizar a equipe, é continuar seguindo daqui para melhor"

Situação individual. "Fisicamente, venho bem, me sinto cada vez melhor. Obviamente, com essa lesão, é triste e chato, mas não é nada que vá me impedir de fazer alguma coisa: por isso que sigo jogando. É pensar no Santos e pensar em deixar o Santos onde ele merece, que é na Série A. Depois, a gente vê o que faz."

Joga contra o Juventude? "Com certeza."