LIMA, PERU (FOLHAPRESS) - Os torcedores de Flamengo e Palmeiras que estão em Lima para a final da Libertadores, hoje, às 18h (de Brasília), passarão por um controle no acesso ao estádio Monumental com regras rígidas que incluem a proibição de pessoas alcoolizadas, bandeiras de mastro e até cinto.

LEI SECA PROMETE BARRAR BÊBADOS

Há uma determinação para que se tenha uma tolerância zero com bebidas alcoólicas. Os policiais estão orientados a barrar as pessoas que estejam aparentando embriaguez.

Uma proibição curiosa é a de cintos. Ela vale somente para os setores atrás dos gols, exclusivos aos torcedores de Flamengo e Palmeiras.

Outro veto é o uso de bandeiras de mastro. Serão permitidas apenas as de mão com as medidas máximas de 2 m x 1,5 m sem haste.

Já os instrumentos precisam ter a membrana transparente. As faixas precisam ter o tamanho máximo de 1 metro e a distância entre uma e outra não poderá ser inferior a 5 metros.

MAÇOS DE CIGARROS FORAM APREENDIDOS EM 2019

Rubro-negros que estavam na final da Libertadores de 2019, também em Lima, relatam que até mesmo maços de cigarros foram apreendidos na entrada.

"Travaram meu maço e de uma galera na entrada. Eu estava muito nervoso e não podia mais fumar. Foi dramático", disse Leonardo Barros, rubro-negro que estava em 2019.

FALTA DE ÁGUA NOS BARES EM 2019

Outro drama vivido pelos torcedores do Flamengo, em 2019, foi a falta de água nos bares do Monumental. Em dado momento, segundo relatos de rubro-negros, não havia mais a bebida para comprar. O forte calor e o tempo seco causaram sede e desconforto. Outra reclamação foi em relação às condições dos banheiros.

"Não tinha água para beber e o banheiro estava em péssimo estado. Eu vi gente bebendo água da bica", disse Vitor Miranda, rubro-negro que estava em 2019.

Beber álcool em vias públicas gera multa de quase R$ 6 mil.

Fora do estádio também há um rigor em relação às bebidas alcoólicas. Pela lei, quem for pego consumindo álcool em vias públicas recebe uma multa de 3.745 soles (cerca de R$ 5,9 mil).

Porém, o UOL conversou com policiais de Lima que informaram que tem ocorrido uma flexibilização em função do alto número de turistas na cidade e toda a festa que ocorre pelas ruas da capital peruana. A reportagem não notou, nesta semana, nenhuma multa sendo aplicada neste sentido.

Palmeirenses e rubro-negros consumiam bebidas alcoólicas nos pontos de encontro sem serem importunados. Muitos deles compravam sacolas de cerveja em conveniências e levavam para os points.

TRÂNSITO CAÓTICO PREOCUPA E FARÁ TORCEDORES ANTECIPAREM SAÍDA

Outro ponto de preocupação entre os torcedores de Flamengo e Palmeiras é em relação ao trânsito caótico de Lima. Por causa disso, muitos pretendem se encaminhar ainda pela manhã ao estádio Monumental, que fica numa zona mais afastada.

O trajeto, em dias de jogos, pode durar mais de uma hora a depender do ponto de saída. Principalmente dos bairros onde rubro-negros e palmeirenses estão mais concentrados, como Miraflores e San Isidro.

TUDO SOBRE A DECISÃO

No sábado, a partir das 16h, o Posse de Bola Especial, com Eduardo Tironi, traz as últimas notícias antes da final e análises de Arnaldo Ribeiro, José Trajano, Juca Kfouri, Danilo Lavieri e Mauro Cézar Pereira -os dois últimos direto de Lima- sobre as possibilidades de título de Flamengo e Palmeiras.

Depois do jogo, é a vez do Fim de Papo Especial, com Domitila Becker, que trará entrevistas, bastidores e análises de Casagrande, Fabiola Andrade, José Trajano e Alicia Klein, além do ambiente da final com os enviados a Lima.