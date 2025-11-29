LIMA, PERU (UOL/FOLHAPRESS) - Com Pedro lesionado e Plata suspenso, cai sobre Bruno Henrique a esperança de gols do Flamengo na final deste sábado (29) da Libertadores, contra o Palmeiras, às 18h, em Lima, no Peru. Para isso, porém, o atacante precisará superar um dilema e um tabu.

NUNCA FEZ GOL NO PALMEIRAS PELO FLA

Mesmo com um histórico decisivo na carreira, Bruno Henrique nunca marcou gol sobre o Palmeiras atuando pelo Flamengo. Até aqui, foram dez jogos em branco contra o Alviverde, somando apenas três assistências.

O retrospecto, porém, é positivo em termos de resultado. Foram seis vitórias, três empates e apenas uma derrota, ainda que esta única tenha sido bastante dolorida: a final da Libertadores de 2021, quando o Palmeiras venceu por 2 a 1.

O único gol de Bruno Henrique sobre o rival, em toda a carreira, foi quando ainda atuava pelo Goiás. No dia 2 de setembro de 2015 ele fez o da vitória do Esmeraldino, por 1 a 0, no Campeonato Brasileiro.

FUNÇÃO DE 9 CAI NO COLO MESMO 'A CONTRAGOSTO'

Com Pedro lesionado e Plata suspenso da final da Libertadores, Bruno Henrique surge como o principal candidato a exercer a função de 9 na decisão contra o Palmeiras. O atacante, porém, já manifestou publicamente que este não é seu setor do campo predileto.

Coincidentemente, dias antes de Pedro fraturou o antebraço direito, Bruno Henrique conversou com Filipe Luís e expôs ao técnico que tinha preferência em atuar em sua posição de origem, mais aberto pelas pontas. No entanto, se colocou à disposição caso o companheiro não estivesse disponível ou por alguma necessidade tática do treinador.

