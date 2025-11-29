SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O ex-piloto de Fórmula 1 Adrian Sutil, de 42 anos, foi preso na Alemanha sob suspeita de fraude e desvio de fundos, de acordo com o jornal alemão Bild.

A detenção ocorreu na quinta-feira, depois de uma operação conduzida pelo Ministério Público de Stuttgart, na Alemanha. De acordo com a publicação alemã, policiais realizaram buscas em três endereços localizados em Mônaco, na Suíça e em Sindelfingen, na região da Suábia.

As autoridades alemãs não detalharam as circunstâncias do caso, mas o Bild afirma que Sutil é investigado por "fraude conjunta em um caso particularmente grave" e por "desvio conjunto de fundos".

O ex-piloto, que nos últimos anos teria atuado no comércio de carros de luxo, não se pronunciou publicamente.

HISTÓRICO CONTURBADO

Essa não é a primeira vez que Sutil se envolve em problemas com a Justiça. Em 2011, ele foi condenado a 18 meses de prisão em liberdade condicional após ferir o então chefe da Lotus, Eric Lux, com uma taça de champanhe em uma boate em Xangai.