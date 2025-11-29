LIMA, PERU (UOL/FOLHAPRESS) - A Embaixada do Brasil em Lima já está ciente da morte do palmeirense que na véspera da final da Copa Liberadores, entre Palmeiras e Flamengo, e está prestando o auxílio necessário à família do torcedor Cauê Brunelli Dezotti. O UOL apurou que o clube também está em contato com a Embaixada para colaborar com os trâmites burocráticos.

Segundo relatos da Polícia Nacional do Peru (PNP), ele saltou de maneira repentina do ônibus em que estava e bateu contra a estrutura da Ponte Bajada. O veículo passava pela zona de Miraflores, um dos bairros mais importantes da cidade.

A informação inicial é do portal peruano "RPP" e foi confirmada pelo UOL. De acordo com o general Enrique Felipe Monroy, da PNP, o palmeirense apresentava sinais de embriaguez no momento da ocorrência.

"Antes de mais nada, lamentamos profundamente a trágica morte deste cidadão brasileiro, torcedor do Palmeiras. Trata-se de uma situação acidental, sem qualquer relação com crime ou violência entre torcidas rivais, quero deixar isso bem claro. Hoje, por volta das 16h18, próximo à praia de Los Yuyos, no sentido norte-sul, ou seja, de Miraflores para Barranco, ele estava em um Mirabus", disse.

"Segundo as testemunhas, ele estava pulando eufórico no segundo andar e elas não perceberam que ele ia atravessar a passarela perto da praia de Los Yuyos, e acabou se chocando contra a ponte", finalizou.

ÔNIBUS IRREGULAR

De acordo com a rádio e TV "RPP", a Autoridade de Transporte Urbano (ATU) informou que o ônibus da empresa Solbus não possuía permissão para realizar transporte turístico. A companhia será multada em 21.400 soles (cerca de R$ 34 mil).

A unidade deve ser levada a um depósito e pode até ser sucateada após a investigação policial. O motorista também não era habilitado para esse tipo de serviço, o que renderá nova penalidade à empresa.