SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Manchester City venceu o Leeds United por 3 a 2, neste sábado (29), no Eithad Stadium, em partida válida pela 13ª rodada do Campeonato Inglês. A equipe de Pep Guardiola abriu vantagem com Foden e Gvardiol ainda no primeiro tempo, levou o empate na segunda etapa, mas garantiu a vitória no fim.

Foden abriu o placar logo no primeiro minuto de jogo, completando cruzamento preciso do brasileiro Matheus Nunes pela direita. Aos 24 minutos, o goleiro Lucas Perri falhou, e a bola sobrou para Gvardiol marcar de carrinho, ampliando para o City.

Aos 4 minutos da segunda etapa, Matheus Nunes protagonizou outro lance, desta vez com uma falha. O zagueiro do City errou a saída de bola e entregou uma chance clara para o atacante Lewin completar e diminuir o placar.

Aos 22 minutos do segundo tempo, Nmecha aproveitou o rebote de Donnarumma após cobrança de pênalti e deixou tudo igual no placar. Nos acréscimos, Phil Foden garantiu a vitória do City.

Com o resultado, o Manchester City chega a 25 pontos e sobe para vice-liderança, ficando 4 pontos atrás do líder Arsenal. Já o Leeds segue pressionado, ocupando a 18ª posição, dentro da zona de rebaixamento, com 11 pontos.

Brasileiros participam de lances cruciais

Os brasileiros tiveram papéis decisivos (para o bem e para o mal) no duelo. Matheus Nunes comandou as ações ofensivas do Manchester City e foi peça-chave ao servir Foden com um cruzamento preciso no primeiro minuto para abrir o placar.

Do outro lado, Lucas Perri, que vinha sendo um dos destaques do Leeds na temporada, acabou envolvido em um lance estranho: o goleiro saiu mal ao tentar afastar o escanteio e viu a bola sobrar para Gvardiol completar para a rede.

Mais tarde, no começo do segundo tempo, foi a vez de Matheus Nunes entregar a bola para o adversário diminuir a vantagem do City. O atacante do Leeds aproveitou a falha do brasileiro para fazer 2 a 1.

Próximos jogos

Na sequência do campeonato, o City visita o Fulham na terça-feira, às 16h30. O Leeds, por sua vez, recebe o Chelsea na quarta-feira, às 17h15.