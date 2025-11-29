SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Barcelona venceu o Alavés por 3 a 1, de virada, pela 14ª rodada do Campeonato Espanhol. O jogo aconteceu neste sábado (29) no Camp Nou.
Lamine Yamal e Dani Olmo, duas vezes, fizeram para o time catalão. Ibáñez anotou o gol do Alavés.
Raphinha, que se recuperou de lesão, voltou a ser titular. O brasileiro jogou 60 minutos, deixou uma assistência e ganhou o prêmio de melhor da partida.
Com a vitória, o Barcelona retomou a liderança da La Liga no momento. A equipe chegou a 34 pontos, dois a mais do que o Real Madrid, que enfrenta o Girona no domingo. O Alavés é o 14º, com 15 pontos.
Como foi o jogo
A equipe visitante surpreendeu com um gol logo no primeiro minuto de partida. Em jogada de cobrança de escanteio, Ibáñez aproveitou a sobra na área e só empurrou para abrir o placar.
Empate não demora. Antes dos 10 minutos, o Barça chegou ao empate com Lamine Yamal. No lance que iniciou com Raphinha, Balde cruzou para a área e a bola encontrou Yamal na segunda trave, deixando em 1 a 1.
Virada ainda no primeiro tempo. Aos 25 minutos, a equipe da casa ficou na frente com uma assistência do Raphinha. O brasileiro recebeu lançamento do lado esquerdo, avançou e cruzou rasteiro para Dani Olmo completar para o gol.
Olmo fecha a conta. Nos acréscimos do segundo tempo, o Barcelona aproveitou saída de bola errada do Alavés para completar um contra ataque novamente com Dani Olmo.