A seleção feminina de handebol está classificada à segunda fase do Campeonato Mundial da modalidade, disputado na Alemanha e na Holanda. Neste sábado (29), as brasileiras, campeãs em 2013, venceram a República Tcheca por 28 a 22, na Porsche-Arena, que fica na cidade alemã de Sttutgart.

O Brasil soma quatro pontos (dois por cada vitória) e lidera o Grupo D. Na estreia, a seleção de Cristiano Silva derrotou Cuba por 41 a 20. As tchecas, que perderam da Suécia na rodada de abertura, seguem zeradas. O próximo compromisso das brasileiras será justamente contra as suecas, consideradas favoritas ao título, na próxima segunda-feira (1º), às 16h30 (horário de Brasília), outra vez na Porsche-Arena.

As 32 equipes participantes do Mundial estão separadas em oito grupos de quatro. Os três primeiros de cada vão à etapa seguinte da competição, onde serão divididos em quatro chaves. As seleções carregam os pontos somados na primeira fase contra os rivais que também se classificarem. Exemplo: se o Brasil passar e Cuba não, a pontuação pela vitória sobre as cubanas não será contabilizada na nova etapa.

Contra as tchecas, o Brasil nem de longe teve a facilidade de se impor encontrada na estreia. As rivais marcaram bem e se destacaram, no primeiro tempo, pela eficiência nos chutes de longe, a nove metros do gol, com aproveitamento de 62%, contra menos de 30% da seleção verde e amarela. Apesar dos cinco gols de Bruna de Paula, as Leoas - apelido da equipe nacional - foram para o intervalo perdendo por 15 a 12.

Na etapa final, as brasileiras levaram quase cinco minutos (dos 30 que tem cada tempo de uma partida de handebol) para furarem o bloqueio tcheco, mas se encontraram a partir daí, lideradas por Bruna - eleita a melhor em quadra - e Mariane Fernandes, que balançaram as redes sete vezes cada. Com quatro gols em pouco mais de três minutos, o Brasil empatou o jogo. E, a 12 minutos do fim, passou à frente (21 a 20) para não perder mais a dianteira.

