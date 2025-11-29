SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Depois de vencer a sprint, Oscar Piastri continuou demonstrando um ótimo rendimento na pista do Qatar e marcou a pole position da penúltima etapa do campeonato da Fórmula 1 neste sábado (29). É a primeira vez desde o final de agosto que ele vai largar na pole position de um GP.

"Eu nunca me diverti tanto pilotando um carro de F1", disse o australiano. "O carro esteve muito bom por todo o fim de semana."

O líder do campeonato, Lando Norris, tinha a pole provisória, mas cometeu um erro em sua última tentativa. O inglês larga em segundo. Max Verstappen, que também está na disputa, larga em terceiro.

O brasileiro Gabriel Bortoleto foi o 14º na classificação, mas vai largar em 19º, pagando a punição de cinco posições no grid por ter causado um acidente na largada do GP de Las Vegas.

O GP do Qatar tem largada às 13h deste domingo (30) pelo horário de Brasília. Norris é campeão com uma corrida de antecipação com uma vitória ou se chegar à frente de Verstappen e fizer pelo menos quatro pontos a mais que Piastri.

Q1 Hamilton é eliminado logo de cara pela terceira vez seguida

O piloto da Ferrari ficou na 18ª colocação na classificação, mesma posição que ele ocupou na sprint. Semana passada, em Las Vegas, o heptacampeão também tinha sido eliminado no Q1. Ele até tentou mudar o acerto da suspensão e da asa traseira para a sprint, a fim de entender se isso poderia mudar o comportamento de seu carro, mas isso não resolveu a falta de equilíbrio.

Seu companheiro, Charles Leclerc, conseguiu passar no oitavo lugar, sendo quatro décimos mais rápido.

Mas a grande surpresa do Q1 foi Yuki Tsunoda, que superou Max Verstappen na classificação da sprint, mas não passou do 16º lugar na definição do grid para o GP. Hamilton e Tsunoda ganham uma posição no grid com a punição de Bortoleto. Esteban Ocon, Lance Stroll e Franco Colapinto também foram eliminados.

Bortoleto vinha com um ótimo primeiro setor, e depois pegou trânsito de uma Ferrari e teve sorte de passar para o Q2, pois perdeu bastante tempo.

Q2 Bortoleto erra em última tentativa e é eliminado

A Sauber acreditava que seria difícil passar para o Q3, mas Nico Hulkenberg ficou a apenas três milésimos do décimo lugar, enquanto Gabriel Bortoleto ficou devendo no segundo setor em todas as voltas a não ser em sua última tentativa. Mas ele tinha cometido um erro no início da volta e não conseguiu avançar.

O brasileiro se classificou em 14º, mas vai largar em 19º devido à punição por ter causado um acidente na primeira curva do GP de Las Vegas.

Na disputa entre os primeiros, Piastri foi quase meio segundo mais rápido que todo mundo logo de cara, enquanto Norris teve sua primeira volta deletada por sair dos limites de pista, mas depois conseguiu a segunda melhor marca. E um grande destaque foi Pierre Gasly, que passou para o Q3 em oitavo depois de ter largado na última fila na sprint.

Isso porque a Alpine não só usou a sprint para mudar o acerto dos dois pilotos e testar soluções diferentes, como também chamou os dois para os boxes no final para eles fazerem uma simulação de classificação. Pelo menos com Gasly, a tática funcionou.

Q3 é disputa direta entre as McLaren

Depois das primeiras tentativas, Norris foi apenas 35 milésimos mais rápido que Piastri, enquanto Verstappen ficou a quase meio segundo dos dois pilotos da McLaren. E Russell se colocou à frente de Verstappen.

Charles Leclerc, brigando com a Ferrari por todo o fim de semana, mas conseguindo levar o carro ao Q3, teve uma forte rodada, enquanto Carlos Sainz tinha um problema no mínimo diferente: um adesivo ficou grudado em seu pneu e, quando ele se soltou, isso causou uma rápida bandeira vermelha.

Quando a sessão foi reiniciada, Norris foi o primeiro dos ponteiros a começar uma volta, mas logo cometeu um erro e tirou o pé. Piastri, então, melhorou seu tempo e fez a pole com um décimo de vantagem. Verstappen chegou mais perto, mas não o suficiente para roubar a segunda posição de Norris.

Confira o grid do GP do Qatar

1º Oscar Piastri (McLaren)

2º Lando Norris (McLaren)

3º Max Verstappen (Red Bull)

4º George Russell (Mercedes)

5º Kimi Antonelli (Mercedes)

6º Isack Hadjar (Racing Bulls)

7º Carlos Sainz (Williams)

8º Fernando Alonso (Aston Martin)

9º Pierre Gasly (Alpine)

10º Charles Leclerc (Ferrari)

11º Nico Hulkenberg (Sauber)

12º Liam Lawson (Racing Bulls)

13º Ollie Bearman (Haas)

14º Alex Albon (Williams)

15º Yuki Tsunoda (Red Bull)

16º Esteban Ocon (Haas)

17º Lewis Hamilton (Ferrari)

18º Lance Stroll (Aston Martin)

19º Gabriel Bortoleto (Sauber)

20º Franco Colapinto (Alpine)