Quem primeiro subiu ao pódio pelo Brasil em Abu Dhabi neste sábado foi a medalhista de ouro mundial e olímpica. Na estreia, Rafaela passou pela israelense Kerem Primo. Depois a carioca superou a canadense Jessica Klimkait. Porém, nas semifinais, a brasileira perdeu para a japonesa Megu Danno e foi para a disputa pelo bronze, na qual derrotou a kosovar Laura Fazliu graças a um yuko.
Estou muito feliz com o meu desempenho. Não foi a medalha de ouro, mas fiz uma boa competição. Consegui ganhar de medalhistas olímpicas, de medalhistas mundiais e de atletas que eu perdi durante o ano. Foi um ano de muito aprendizado. Essa foi a minha última competição e estou muito feliz com o meu desempenho. Vim crescendo bastante. Comecei o ano e não tinha nem classificação no ranking, e hoje eu cheguei na competição como cabeça de chave, 15ª lugar no ranking mundial. Então, estou muito feliz com o meu processo, confiando, acreditando e curtindo o processo, declarou Rafaela.
SÁBADO DE PÓDIOS PARA O JUDÔ BRASILEIRO!Time Brasil (@timebrasil) November 29, 2025
Rafaela Silva (-63kg) e Daniel Cargnin (-73kg) conquistaram as primeiras medalhas do #TimeBrasil no Grand Slam de Abu Dhabi!
Neste domingo (30), a partir das 9h40, tem mais finais AO VIVO em https://t.co/b3cm40HRRs!#Judô pic.twitter.com/4dORXIrom7
Depois foi a vez de Daniel Cargnin brilhar. O judoca gaúcho iniciou sua trajetória na competição com uma vitória sobre o alemão Alexander Bernd Gabler, em disputa na qual somou quatro yukos e um ippon. Depois, nas oitavas, passou pelo cazaque Yesset Kuanov. Já nas quartas, Cargnin contou com um yuko no golden score para superar o Makhmadbek Makhmadbekov, dos Emirados Árabes.
Porém, nas semifinais o brasileiro chegou a ficar em vantagem diante do tadjique Muhiddin Asadulloev, por um yuko, mas levou a virada com um waza-ari e não conseguiu reverter o placar. Desta forma, o gaúcho seguiu para a disputa pelo bronze, na qual não deu oportunidades ao francês Joan-Benjamin Gaba.
Estou muito feliz. Fiz lutas duras aqui e acredito que todas as competições de nível internacional têm lutas difíceis, mas foi muito bom, porque refiz a final do Mundial contra o Gaba, da França. Acredito que todas as competições são histórias diferentes. Eu entrei muito confiante para a competição e ultimamente venho tentando não medir meu parâmetro só por vitória ou derrota para estar confiante. Eu tenho que confiar em mim mesmo e vou confiar em todas as competições nas quais entrar. Vou sair de cabeça erguida, independente de ganhar ou perder, afirmou Daniel Cargnin.
