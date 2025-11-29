Os brasileiros Rafaela Silva, na categoria até 63 quilos, e Daniel Cargnin, na categoria até 73 quilos, conquistaram neste sábado (29) duas medalhas de bronze no Grand Slam de Abu Dhabi (Emirados Árabes Unidos) de judô.

Quem primeiro subiu ao pódio pelo Brasil em Abu Dhabi neste sábado foi a medalhista de ouro mundial e olímpica. Na estreia, Rafaela passou pela israelense Kerem Primo. Depois a carioca superou a canadense Jessica Klimkait. Porém, nas semifinais, a brasileira perdeu para a japonesa Megu Danno e foi para a disputa pelo bronze, na qual derrotou a kosovar Laura Fazliu graças a um yuko.

Estou muito feliz com o meu desempenho. Não foi a medalha de ouro, mas fiz uma boa competição. Consegui ganhar de medalhistas olímpicas, de medalhistas mundiais e de atletas que eu perdi durante o ano. Foi um ano de muito aprendizado. Essa foi a minha última competição e estou muito feliz com o meu desempenho. Vim crescendo bastante. Comecei o ano e não tinha nem classificação no ranking, e hoje eu cheguei na competição como cabeça de chave, 15ª lugar no ranking mundial. Então, estou muito feliz com o meu processo, confiando, acreditando e curtindo o processo, declarou Rafaela.

Depois foi a vez de Daniel Cargnin brilhar. O judoca gaúcho iniciou sua trajetória na competição com uma vitória sobre o alemão Alexander Bernd Gabler, em disputa na qual somou quatro yukos e um ippon. Depois, nas oitavas, passou pelo cazaque Yesset Kuanov. Já nas quartas, Cargnin contou com um yuko no golden score para superar o Makhmadbek Makhmadbekov, dos Emirados Árabes.

Porém, nas semifinais o brasileiro chegou a ficar em vantagem diante do tadjique Muhiddin Asadulloev, por um yuko, mas levou a virada com um waza-ari e não conseguiu reverter o placar. Desta forma, o gaúcho seguiu para a disputa pelo bronze, na qual não deu oportunidades ao francês Joan-Benjamin Gaba.

Estou muito feliz. Fiz lutas duras aqui e acredito que todas as competições de nível internacional têm lutas difíceis, mas foi muito bom, porque refiz a final do Mundial contra o Gaba, da França. Acredito que todas as competições são histórias diferentes. Eu entrei muito confiante para a competição e ultimamente venho tentando não medir meu parâmetro só por vitória ou derrota para estar confiante. Eu tenho que confiar em mim mesmo e vou confiar em todas as competições nas quais entrar. Vou sair de cabeça erguida, independente de ganhar ou perder, afirmou Daniel Cargnin.

