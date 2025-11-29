1. Lando Norris (GBR, McLaren) - 396

2. Oscar Piastri (AUS, McLaren) - 374

3. Max Verstappen (HOL, Red Bull Racing) - 371

4. George Russell (GBR, Mercedes) - 301

5. Charles Leclerc (MON, Ferrari) - 226

6. Lewis Hamilton (GBR, Ferrari) - 152

7. Kimi Antonelli (ITA, Mercedes) - 140

8. Alexander Albon (TAI, Williams) - 73

9. Isack Hadjar (FRA, Racing Bulls) - 51

10. Nico Hulkenberg (ALE, Kick Sauber) - 49

11. Carlos Sainz (ESP, Williams) - 49

12. Fernando Alonso (ESP, Aston Martin) - 42

13. Oliver Bearman (GBR, Haas F1 Team) - 41

14. Liam Lawson (NZL, Racing Bulls) - 36

15. Esteban Ocon (FRA, Haas F1 Team) - 32

16. Lance Stroll (CAN, Aston Martin) - 32

17. Yuki Tsunoda (JAP, Red Bull Racing) - 32

18. Pierre Gasly (FRA, Alpine) - 22

19. Gabriel Bortoleto (BRA, Kick Sauber) - 19

20. Franco Colapinto (ARG, Alpine) - 0

21. Jack Doohan (AUS, Alpine) - 0

MUNDIAL DE CONSTRUTORES

1. McLaren - 770

2. Mercedes - 441

3. Red Bull Racing - 400

4. Ferrari - 378

5. Williams - 122

6. Racing Bulls - 90

7. Aston Martin - 74

8. Haas F1 Team - 73

9. Kick Sauber - 68

10. Alpine - 22

PONTUAÇÃO

1º lugar - 25 pontos

2º lugar - 18 pontos

3º lugar - 15 pontos

4º lugar - 12 pontos

5º lugar - 10 pontos

6º lugar - 8 pontos

7º lugar - 6 pontos

8º lugar - 4 pontos

9º lugar - 2 pontos

10º lugar - 1 ponto

Volta mais rápida - 1 ponto (caso termine entre os dez primeiros)

CALENDÁRIO

16/03

Austrália - Melbourne

Vencedor: Lando Norris (GBR, McLaren Mercedes)

Pole: Lando Norris (GBR, McLaren Mercedes)

23/03

China - Xangai

Vencedor: Oscar Piastri (AUS, McLaren Mercedes)

Pole: Oscar Piastri (AUS, McLaren Mercedes)

06/04

Japão - Suzuka

Vencedor: Max Verstappen (HOL, Red Bull Racing Honda RBPT)

Pole: Max Verstappen (HOL, Red Bull Racing Honda RBPT)

13/04

Bahrein - Sakhir

Vencedor: Oscar Piastri (AUS, McLaren Mercedes)

Pole: Oscar Piastri (AUS, McLaren Mercedes)

20/04

Arábia Saudita - Jeddah

Vencedor: Oscar Piastri (AUS, McLaren Mercedes)

Pole: Max Verstappen (HOL, Red Bull Racing Honda RBPT)

04/05

Miami - Miami

Vencedor: Oscar Piastri (AUS, McLaren Mercedes)

Pole: Max Verstappen (HOL, Red Bull Racing Honda RBPT)

18/05

Emilia-Romagna - Imola

Vencedor: Max Verstappen (HOL, Red Bull Racing Honda RBPT)

Pole: Oscar Piastri (AUS, McLaren Mercedes)

25/05

Mônaco - Mônaco

Vencedor: Lando Norris (GBR, McLaren Mercedes)

Pole: Lando Norris (GBR, McLaren Mercedes)

01/06

Espanha - Barcelona-Catalunha

Vencedor: Oscar Piastri (AUS, McLaren Mercedes)

Pole: Oscar Piastri (AUS, McLaren Mercedes)

15/06

Canadá - Gilles Villeneuve

Vencedor: George Russell (GBR, Mercedes)

Pole: George Russell (GBR, Mercedes)

29/06

Áustria - Spielberg

Vencedor: Lando Norris (GBR, McLaren Mercedes)

Pole: Lando Norris (GBR, McLaren Mercedes)

06/07

Inglaterra - Silverstone

Vencedor: Lando Norris (GBR, McLaren Mercedes)

Pole: Max Verstappen (HOL, Red Bull Racing Honda RBPT)

28/07

Bélgica - Spa-Francorchamps

Vencedor: Oscar Piastri (AUS, McLaren Mercedes)

Pole: Lando Norris (GBR, McLaren Mercedes)

27/07

Hungria - Hungaroring

Vencedor: Lando Norris (GBR, McLaren Mercedes)

Pole: Charles Leclerc (MON, Ferrari)

31/08

Holanda - Zandvoort

Vencedor: Oscar Piastri (AUS, McLaren Mercedes)

Pole: Oscar Piastri (AUS, McLaren Mercedes)

07/09

Itália - Monza

Vencedor: Max Verstappen (HOL, Red Bull Racing Honda RBPT)

Pole: Max Verstappen (HOL, Red Bull Racing Honda RBPT)

21/09

Azerbaijão - Baku

Vencedor: Max Verstappen (HOL, Red Bull Racing Honda RBPT)

Pole: Max Verstappen (HOL, Red Bull Racing Honda RBPT)

05/10

Singapura - Marina Bay

Vencedor: George Russell (GBR, Mercedes)

Pole: George Russell (GBR, Mercedes)

19/10

Estados Unidos - Austin

Vencedor: Max Verstappen (HOL, Red Bull Racing Honda RBPT)

Pole: Max Verstappen (HOL, Red Bull Racing Honda RBPT)

26/10

México - Cidade do México

Vencedor: Lando Norris (GBR, McLaren Mercedes)

Pole: Lando Norris (GBR, McLaren Mercedes)

09/11

São Paulo - Interlagos

Vencedor: Lando Norris (GBR, McLaren Mercedes)

Pole: Lando Norris (GBR, McLaren Mercedes)

22/11

Las Vegas - Las Vegas

Vencedor: Max Verstappen (HOL, Red Bull Racing Honda RBPT)

Pole: Lando Norris (GBR, McLaren Mercedes)

*GP no sábado, no horário local.

30/11

Qatar - Lusail

Vencedor:

Pole: Oscar Piastri (AUS, McLaren Mercedes)

07/12

Abu Dhabi - Yas Marina

Vencedor:

Pole:


