SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Vitória venceu o Mirassol por 2 a 0, no Barradão, neste sábado (29) e vai terminar a 36ª rodada do Brasileirão fora da zona de rebaixamento.
Lucas Halter abriu o placar ainda no primeiro tempo. Matheuzinho, de pênalti, fechou a conta no final da partida.
Lutando contra o rebaixamento, o Vitória chegou ao quinto jogo invicto. São três triunfos [Mirassol, Sport e Internacional] e dois empates [Palmeiras e Botafogo].
O Vitória começou o jogo no Z4, mas chegou aos 42 pontos e subiu à 15ª colocação. Quem aparece na zona de rebaixamento é o Internacional, que foi goleado pelo Vasco ontem, viu Santos e Vitória vencerem e agora é o 17° a duas rodadas do fim.
O Mirassol perdeu a chance de se garantir direto na fase de grupos da Libertadores -já está classificado, pelo menos, à fase preliminar. Se vencesse hoje, o time paulista garantiria um dos primeiros cinco lugares. Com a derrota, segue em quarto, com 63 pontos, mas ainda pode ser ultrapassado Fluminense, Botafogo e Bahia.
As duas equipes voltam a campo no meio de semana, pela 37ª rodada do Brasileirão. Na terça-feira, o Mirassol visita o Vasco, às 19h (de Brasília). Na quarta, o Vitória vai até o interior de São Paulo enfrentar o Bragantino, às 19h.
Lances importantes e gols
Na rede pelo lado de fora. Após bola alçada na área do Vitória, Luiz Otávio saiu frente a frente com Thiago Couto, finalizou, mas o goleiro defendeu. Na sobra, Lucas Ramon mandou na rede pelo lado de fora.
Raspou a trave! Erick arrancou pela direita, levou para o meio e bateu colocado. A bola passou raspando a trave direita do goleiro Walter.
Vitória sai na frente: 1 a 0. Após cobrança de falta, Erick alçou a bola na área, e Lucas Halter dividiu com o goleiro Walter. Ela sobrou para ele mesmo completar.
No travessão! Gabriel recebeu dentro da área, puxou para a esquerda, e ela sobrou para Alesson. O atacante chegou finalizando de primeira e viu a bola explodir no travessão de Thiago Couto.
Thiago Couta salva. No começo do segundo tempo, Lucas Ramon avançou pela direita e soltou a bomba de fora da área. A bola quicou perto de Thiago Couto, mas o goleiro do Vitória conseguiu espalmar para escanteio.
Inacreditável! Chico da Costa recebeu passe rasteiro na altura da marca do pênalti e, sozinho, bateu mascado e facilitou a defesa do goleiro do Vitória.
Pênalti! Ramon foi tocado no calcanhar por Cristian após disputa de bola dentro da área do Mirassol. O árbitro não marcou em campo, mas foi chamado pelo VAR, foi ao monitor e anotou a penalidade máxima.
Matheuzinho fecha a conta no Barradão: 2 a 0. O meio-campista foi para a bola e, com calma, mandou no canto esquerdo de Walter, que ficou parado no meio e só viu a finalização entrar.
FICHA TÉCNICA
VITÓRIA 2 x 0 MIRASSOL
Data e horário: 29 de novembro de 2024, às 16h (de Brasília)
Competição: 36ª rodada do Campeonato Brasileiro
Local: Barradão, em Salvador (BA)
Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)
Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Brigida Cirilo Ferreira (AL)
VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)
Gols: Lucas Halter (24'/1°T), Matheuzinho (44'/2°T)
Cartões amarelos: Willian Oliveira (VIT), Luiz Otávio, José Aldo (MIR)
Vitória: Thiago Couto; Raul Cáceres, Edu (Zé Marcos), Camutanga, Lucas Halter e Ramon; Baralhas e Willian Oliveira (Dudu); Cantalapiedra (Matheuzinho), Erick (Lucas Braga) e Renato Kayzer (Renzo López). Técnico: Jair Ventura
Mirassol: Walter; Lucas Ramon, João Victor, Luiz Otávio e Reinaldo (Felipe Jonatan); José Aldo (Neto Moura), Danielzinho e Gabriel (Renato Marques); Negueba, Carlos Eduardo (Chico da Costa) e Alesson (Cristian). Técnico: Rafael Guanaes