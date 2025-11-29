RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Leila Pereira, presidente do Palmeiras, afirmou que a relação com a diretoria do Flamengo está "sob controle". A mandatária do Alviverde falou sobre o tema momentos antes da final da Libertadores, partida em que a equipe de Abel Ferreira tem como adversário, justamente, o Rubro-Negro.

Recentemente, as cúpulas dos clubes protagonizaram rusgas nos bastidores devido a um processo que envolve o repasse dos direitos de transmissão dos clubes da Libra (Liga do Futebol Brasileiro).

[Relação] Tranquila. Eu sou uma mulher educada. Eu sou fina. Quando tem de falar firme, eu falo, mas sempre com muito respeito. Mas está tudo sob controle Leila Pereira, à ESPN

Questionada sobre uma possível união entre Palmeiras e Flamengo para debater assuntos que pudessem fazer o futebol brasileiro evoluir, Leila Pereira se mostrou entusiasta de uma ligação não apenas com o clube da Gávea, mas com os demais. Por outro lado, não acredita que isso acontecerá em breve.

"Não acho nem uma união só do Flamengo e do Palmeiras. Acho que existem outros grandes clubes no Brasil e acho que todos os clubes são importantes. Eu costumo dizer: o Palmeiras não joga sozinho. Precisamos fortalecer o futebol como um todo, tendo essa união entre os clubes. Mas eu vou te falar com sinceridade, de coração, acho que isso, a curto prazo, não vai acontecer. Fala-se muito, mas, na hora da prática, não vemos isso. Vou falar com sinceridade, não é mentalidade da presidência do Palmeiras... Pelas minhas atitudes, pelo respeito que eu tenho com todos os torcedores, todos os dirigentes, não acho que o Palmeiras seja maior. Claro, quero que o Palmeiras ganhe sempre, mas sei que não é possível. Eu não tenho dúvida alguma que o Palmeiras precisa de outros grandes clubes, porque senão a gente não evolui", disse.

"Gostaria muito que a hegemonia não fosse só entre os dois clubes. Eu gostaria que fosse entre mais clubes. Isso valoriza o futebol, você consegue melhores patrocinadores, melhores valores de direito de transmissão. Então, quero sim, e vou sempre preparar o Palmeiras para ser vitorioso, para ser protagonista, mas gostaria que mais clubes tivessem essa administração séria, honesta e transparente que o Palmeiras tem", completou.

Durante a semana, a mandatária deu uma declaração em que apontou não acreditar que "esses cinco últimos jogos, que não conseguimos vencer, foram em virtude de arbitragem". A fala aconteceu depois de Abel Ferreira, depois da derrota para o Grêmio, ter dito que "muita coisa mudou" após a polêmica em São Paulo x Palmeiras:

"Converso diariamente com o Abel. Criou-se uma polêmica tão grande com uma declaração verdadeira que eu dei. Em momento nenhum eu desautorizei o nosso treinador. Tenho um profundo respeito por ele, uma profunda amizade e admiração. Para mim, Leila Pereira, sem desconsiderar o trabalho de outros grandes treinadores, o Abel é o maior treinador da história do Palmeiras, mas, sempre externo o que eu acho dentro da academia de futebol e, às vezes, preciso falar para o nosso torcedor. E o que eu falei é o que todo mundo viu. Isso não foi uma novidade. Os cinco últimos jogos do Palmeiras pelo Brasileiro não foram jogos do nível que estamos acostumados. Mas uma coisa é Campeonato Brasileiro, outra coisa é Libertadores. É outra competição. Viramos completamente a chave. Estamos extremamente preparados, focados, e vou dizer para o nosso torcedor: merecemos esse título", finalizou.