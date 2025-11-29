RIO DE JANEIRO, RJ, E LIMA, PERU (FOLHAPRESS) - A América do Sul está, novamente, em vermelho e preto. O Flamengo venceu o Palmeiras por 1 a 0 na noite deste sábado (29), em Lima, no Peru, e conquistou a Libertadores pela quarta vez na história- após os triunfos em 1981, 2019 e 2022. De quebra, o Rubro-Negro se tornou o clube brasileiro com mais títulos no torneio e o primeiro tetracampeão do país.

A vitória da equipe de Filipe Luís veio com um herói improvável: Danilo. O zagueiro, que foi escalado no time titular na vaga de Léo Ortiz -que se mostrou recuperado de lesão no tornozelo, mas ficou no banco-, marcou de cabeça no segundo tempo e assegurou o título. Este não foi o primeiro gol dele em final do torneio. Em 2011, pelo Santos, marcou o segundo na vitória por 2 a 1 sobre o Peñarol, no jogo da volta.

O título tem gosto de revanche para os cariocas. Em 2021, o Flamengo enfrentou o Palmeiras na decisão, mas, na ocasião, ficou com o vice. Não à toa, a frase "ninguém morre nos devendo" foi vista em diversos cartazes e faixas da torcida na capital peruana.

A torcida rubro-negra tem tudo para voltar a celebrar em poucos dias. Na quarta-feira, no Maracanã, contra o Ceará, a equipe pode se sagrar campeã do Brasileiro -tem cinco pontos de vantagem para o próprio Alviverde com seis em disputa- e repetir o ano de 2019, quando também levou os dois troféus.

Lista para poucos

Danilo se tornou o novo herói do Flamengo na Libertadores. Até a atual edição, apenas dois jogadores tinham marcado em finais pelo time rubro-negro: Zico e Gabigol.

Maior ídolo da história do Rubro-Negro, o Galinho marcou os dois gols no jogo de ida contra o Cobreloa e os dois do terceiro duelo, em 1981.

Já Gabigol, hoje no Cruzeiro, foi o autor dos dois gols no triunfo por 2 a 1 sobre o River Plate, em 2019, na derrota por 2 a 1 para o Palmeiras, em 2021 e na vitória por 1 a 0 sobre o Athletico-PR, em 2022.

Campeão como técnico e jogador

Filipe Luís coloca o primeiro título da Libertadores como técnico no currículo e se junta à galeria de nomes que levantaram o principal troféu como treinador e jogador. Até então, Renato Gaúcho -campeão pelo Grêmio em 1987 como jogador e 2017 como técnico- era o único brasileiro na lista.

O ex-lateral foi bicampeão como jogador defendendo justamente o Flamengo. Ele integrou os times campeões de 2019 e 2022.

Filipe Luís se aposentou dos gramados em 2023. No ano seguinte, começou a trajetória como técnico no sub-17 do clube da Gávea. Na mesma temporada, passou ao sub-20 e assumiu o time principal após saída de Tite.

Como foi o jogo

O duelo começou tenso, mas com os times investindo cedo. No primeiro lance da partida, Allan arrancou pela ponta direita e foi desarmado por Alex Sandro na área. A resposta veio rápida: Varela cruzou rasteiro, a bola ficou viva na área e Fuchs cortou.

O Palmeiras arriscou uma formação com uma linha de cinco e duelos mais no "mano a mano". O Flamengo, com o quarteto Arrascaeta, Cassascal, Lino e Bruno Henrique, porém, começou a empurrar o Alviverde e ter boas tramas começando, principalmente, pelo lado direito.

Mais reativo, o time de Abel Ferreira passou a buscar ligações mais longas para chegar ao setor ofensivo, e até criou algumas chances.

Andreas xingado

O volante Andreas Pereira, do Palmeiras, foi xingado pela torcida do Flamengo em algumas oportunidades. Ele jogou no Rubro-Negro e se tornou vilão ao errar em lance que gerou gol de Deyverson na final da Libertadores de 2021.

Lance para expulsão?

Um lance ainda no primeiro tempo gerou bastante reclamação dos palmeirenses. Fuchs fez falta em Arrascaeta e tentou avançar com a bola. Com o jogo já paralisado, Pulgar pisou no camisa 3, que ficou com o tornozelo marcado. Ele foi atendido em campo e o volante rubro-negro recebeu amarelo. Jogadores e comissão técnica do Palmeiras pediram o cartão vermelho, mas o VAR não chamou o árbitro.

Mudanças no cenário

Aos poucos, o Palmeiras conseguiu encaixar a marcação e o Flamengo passou a não ter mais tanto espaço -e, consequentemente, passou a criar menos perigo. Na reta final da etapa inicial, os comandados de Abel tiveram mais controle da partida.

Confusão na saída para o intervalo

Jogadores e membros da comissão dos times tiveram uma forte discussão ao se encaminharem para os vestiários, para o intervalo. Abel Ferreira tentou falar com a arbitragem, e Gómez apontou para integrantes do banco do Flamengo. A turma do "deixa disso" teve de acalmar os ânimos.

Times mais "soltos"

As equipes voltaram mais soltas para o segundo tempo, e o jogo ganhou em emoção. Mesmo que com estratégias diferentes, ambos os times conseguiam espaços e levavam perigo aos gols adversários. Neste duelo "lá e cá", saiu o placar foi aberto pelo Flamengo, com Danilo, de cabeça, aproveitando cobrança de escanteio.

Após o gol, os técnicos fizeram modificações e o Palmeiras foi para o "tudo ou nada", buscando o empate para levar o duelo para a prorrogação. As bolas alçadas na área ligaram o alerta no Fla, mas não mudaram o destino da partida -Vitor Roque perdeu uma grande oportunidade já quase nos acréscimos.

Cebolinha, que entrou bem, passou a ser a válvula de escape do Flamengo e, já após o tempo regulamentar, sofreu perto da área. Na cobrança, a bola bateu na trave.

Atraso no começo do jogo

A final começou 15 minutos após a programação inicial devido a um atraso do ônibus que levou a delegação do Palmeiras ao estádio. O Alviverde chegou ao Monumental pouco antes das 15h (no horário local) -o jogo estava marcado para 16h.

Lances importantes

Por cima. Aos 14 minutos do 1º tempo, Varela driblou Piquerez e acionou Bruno Henrique em profundidade. O camisa 27 avançou e finalizou, mas não pegou bem e mandou por cima.

Quase. Aos 15 minutos do 1º tempo, Arrascaeta deu passe para Lino. O atacante passou pela marcação de Khellven e bateu cruzado. A bola passou perto à trave esquerda de Carlos Miguel.

No alto. Aos 21 minutos do 1º tempo, Khellven cruzou para Vitor Roque. Ele cabeceou para chão, a bola quicou e passou sobre o travessão.

Para fora. Aos 48 minutos do 1º tempo, Piquerez pegou rebote após cobrança de falta de Veiga e bateu forte. A bola desviou no meio da área e foi pela linha de fundo.

Explodiu na zaga. Aos 4 minutos do 2º tempo, Allan finalizou de dentro da grande área e Léo Pereira travou. Na sequência, López bateu de pé direito e a bola explodiu em Danilo, saindo da direção do gol.

Cortou. Aos 7 minutos do 2º tempo, Murilo vacilou e Bruno Henrique acionou Arrascaeta. O uruguaio recebeu e bateu cruzado, mas Gustavo Gómez apareceu na hora certa para cortar.

0x1. Aos 22 minutos do 2º tempo, Arrascaeta cobrou escanteio e Danilo apareceu na área para, de cabeça, balançar a rede.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS X FLAMENGO

Competição: Copa Libertadores - final

Data e horário: 29 de novembro de 2025, às 18h15 (de Brasília)

Competição: Final da Libertadores

Local: Monumental U, em Lima (PER)

Árbitro: Darío Herrera (ARG)

Assistentes: Cristian Navarro (ARG) e José Savorani (ARG)

VAR: Héctor Alberto (ARG)

Gols: Danilo (21'/2°T)

Cartões amarelos: Raphael Veiga, Murilo, Mauricio (PAL), Jorginho, Pulgar, Arrascaeta (FLA)

Palmeiras: Carlos Miguel; Khellven (Giay), Gustavo Gómez, Murilo (Sosa) e Piquerez; Bruno Fuchs, Andreas Pereira, Raphael Veiga (Felipe Anderson, depois Maurício) e Allan (Facundo Torres); Flaco López e Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira

Flamengo: Rossi; Varela, Danilo, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Jorginho e Arrascaeta (Luiz Araújo); Carrascal, Samuel Lino (Everton Cebolinha) e Bruno Henrique (Juninho). Técnico: Filipe Luís