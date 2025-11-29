SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A final brasileira da Libertadores 2025 deu ao Brasil o 25° título do torneio. O país agora se iguala à Argentina em conquistas. Os países são os maiores vencedores da competição, com 25 títulos cada um.
Esse 25° troféu foi garantido na noite de 30 de outubro, quando, numa virada sensacional, o Palmeiras se classificou para a final ao bater a LDU (Equador) por 4 a 0 no Allianz Parque, revertendo os 3 a 0 sofridos na semana anterior, em Quito. O Flamengo havia conquistado a vaga na final na noite anterior, ao eliminar o Racing em Avellaneda, na Argentina.
Com a conquista deste sábado (29), o Flamengo se tornou o primeiro time brasileiro tetracampeão da Libertadores. O clube passou à frente do próprio adversário desta tarde, que, com a derrota, continua igualado a São Paulo, Grêmio e Santos, com três taças cada um.
Os outros clubes brasileiros que já venceram a competição são Cruzeiro e Internacional, com dois títulos cada um, e Corinthians, Vasco, Atlético Mineiro e Fluminense, cada um com uma conquista.
Desde 2019 os clubes brasileiros são campeões da Libertadores. São sete títulos seguidos, recorde na competição.
O duro vai ser bater os feitos do Independiente, que tem sete campeonatos no total e que, além disso, foi tetracampeão seguido entre 1972 e 1975.
Os maiores campeões da Libertadores
1. Independiente - 7 - Argentina (1964, 1965, 1972, 1973, 1974, 1975 e 1984)
2. Boca Juniors - 6 - Argentina (1977, 1978, 2000, 2001, 2003 e 2007)
3. Peñarol - 5 - Uruguai (1960, 1961, 1966, 1982 e 1987)
4. Estudiantes - 4 - Argentina (1968, 1969, 1970 e 2009)
FLAMENGO - 4 - BRASIL (1981, 2019, 2022 e 2025)
River Plate - 4 - Argentina (1986, 1996, 2015 e 2018)
5. Santos - 3 - Brasil (1962, 1963 e 2011)
Nacional - 3 - Uruguai (1971, 1980, 1988)
Olímpia - 3 - Paraguai (1979, 1990 e 2002)
Grêmio - 3 - Brasil (1983, 1995 e 2017)
São Paulo - 3 - Brasil (1992, 1993 e 2005)
Palmeiras - 3 - Brasil (1999, 2020 e 2021)
6. Atlético Nacional - 2 - Colômbia (1989 e 2016)
7. Cruzeiro - 2 - Brasil ( 1976 e 1997)
Internacional - 2 - Brasil (2006 e 2010)
8. Argentino Jrs - 1 - Argentina (1985)
Atlético-MG - 1 - Brasil (2013)
Botafogo - 1 - Brasil (2024)
Colo-Colo - 1 - Chile (1991)
Corinthians - 1 - Brasil (2012)
Fluminense - 1 - Brasil (2023)
LDU Quito - 1 - Equador (2008)
Once Caldas - 1 - Colômbia (2004)
Racing - 1 - Argentina (1967)
San Lorenzo - 1 - Argentina (2014)
Vasco - 1 - Brasil (1998)
Vélez Sarsfield - 1 - Argentina (1994)
Por país
1. Argentina - 25
2. Brasil - 25
3. Uruguai - 8
4. Colômbia - 3
5. Paraguai - 3
6. Chile - 1
7. Equador - 1
Ano a ano
1960 Peñarol (Uruguai)
1961 Peñarol (Uruguai)
1962 Santos (Brasil)
1963 Santos (Brasil)
1964 Independiente (Argentina)
1965 Independiente (Argentina)
1966 Peñarol (Uruguai)
1967 Racing (Argentina)
1968 Estudiantes (Argentina)
1969 Estudiantes (Argentina)
1970 Estudiantes (Argentina)
1971 Nacional (Uruguai)
1972 Independiente (Argentina)
1973 Independiente (Argentina)
1974 Independiente (Argentina)
1975 Independiente (Argentina)
1976 Cruzeiro (Brasil)
1977 Boca Juniors (Argentina)
1978 Boca Juniors (Argentina)
1979 Olimpia (Paraguai)
1980 Nacional (Uruguai)
1981 Flamengo (Brasil)
1982 Peñarol (Uruguai)
1983 Grêmio (Brasil)
1984 Independiente (Argentina)
1985 Argentinos Juniors (Argentina)
1986 River Plate (Argentina)
1987 Peñarol (Uruguai)
1988 Nacional (Uruguai)
1989 Atlético Nacional (Colômbia)
1990 Olimpia (Paraguai)
1991 Colo Colo (Chile)
1992 São Paulo (Brasil)
1993 São Paulo (Brasil)
1994 Vélez Sarsfield (Argentina)
1995 Grêmio (Brasil)
1996 River Plate (Argentina)
1997 Cruzeiro (Brasil)
1998 Vasco da Gama (Brasil)
1999 Palmeiras (Brasil)
2000 Boca Juniors (Argentina)
2001 Boca Juniors (Argentina)
2002 Olimpia (Paraguai)
2003 Boca Juniors (Argentina)
2004 Once Caldas (Colômbia)
2005 São Paulo (Brasil)
2006 Internacional (Brasil)
2007 Boca Juniors (Argentina)
2008 LDU (Equador)
2009 Estudiantes (Argentina)
2010 Internacional (Brasil)
2011 Santos (Brasil)
2012 Corinthians (Brasil)
2013 Atlético-MG (Brasil)
2014 San Lorenzo (Argentina)
2015 River Plate (Argentina)
2016 Atlético Nacional (Colômbia)
2017 Grêmio (Brasil)
2018 River Plate (Argentina)
2019 Flamengo (Brasil)
2020 Palmeiras (Brasil)
2021 Palmeiras (Brasil)
2022 Flamengo (Brasil)
2023 Fluminense (Brasil)
2024 Botafogo (Brasil)
2025 Flamengo (Brasil)