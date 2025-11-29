SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com o título da Copa Libertadores de 2025, o Flamengo, que já participou da Copa do Mundo de Clubes, entre junho e julho, garantiu vaga na Copa Intercontinental, o antigo Mundial de Clubes, que reúne os campeões continentais das seis confederações.

O Flamengo também garante com a vitória sobre o Palmeiras vaga na próxima Copa do Mundo de Clubes, que deve ser disputada em 2029.

Em modelo reformulado, a Copa Intercontinental já teve suas partidas preliminares da edição de 2025, com vitória do Pyramids (campeão da Champions League da África), do Egito, sobre o Auckland City (campeão da Oceania), da Nova Zelândia, em jogo disputado no dia 14 de setembro, no estádio 30 de Junho, no Cairo.

No dia 23 de setembro, o Pyramids venceu o Al Ahli (campeão asiático) por 3 a 1 e agora aguarda o vencedor do confronto entre Flamengo e Cruz Azul (campeão da América do Norte, Central e Caribe), que acontece no dia 10 de dezembro.

No dia 13, o vencedor do confronto entre Pyramids e Flamengo ou Cruz Azul encara o PSG (Paris Saint-Germain), campeão europeu.

No atual calendário da Fifa, há dois torneios interclubes mundiais. A Copa Intercontinental é anual. A Copa do Mundo de Clubes, realizada pela primeira vez neste ano, segundo a entidade que comanda o futebol, será quadrienal.

Assim, 2025 terá dois campeões de torneios de nível mundial. O Chelsea, vencedor da Copa do Mundo de Clubes, não está na Copa Intercontinental.

Além disso, enquanto os classificados para a Copa do Mundo de Clubes de 2025 tiveram o ciclo de classificação entre 2021 e 2024, o próximo torneio deverá ter o ciclo de 2025 a 2028.

Com isso, Flamengo, PSG, Al Ahli, Pyramids, Auckland City e Cruz Azul também devem ter vaga assegurada na Copa do Mundo de Clubes de 2029.

