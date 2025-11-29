Posição - Time - Pontos - Jogos - Vitórias - Empates - Derrotas - Gols pró - Gols contra - Saldo
1 - Flamengo - 75 - 36 - 22 - 9 - 5 - 74 - 24 - 50
2 - Palmeiras - 70 - 36 - 21 - 7 - 8 - 60 - 32 - 28
3 - Cruzeiro - 69 - 36 - 19 - 12 - 5 - 53 - 26 - 27
4 - Mirassol - 63 - 36 - 17 - 12 - 7 - 58 - 36 - 22
5 - Fluminense - 58 - 36 - 17 - 7 - 12 - 46 - 38 - 8
6 - Botafogo - 58 - 35 - 16 - 10 - 9 - 50 - 32 - 18
7 - Bahia - 57 - 36 - 16 - 9 - 11 - 48 - 44 - 4
8 - São Paulo - 48 - 36 - 13 - 9 - 14 - 40 - 46 - (-6)
9 - Grêmio - 46 - 36 - 12 - 10 - 14 - 42 - 48 - (-6)
10 - Vasco - 45 - 36 - 13 - 6 - 17 - 55 - 53 - 2
11 - Bragantino - 45 - 36 - 13 - 6 - 17 - 40 - 54 - (-14)
12 - Corinthians - 45 - 35 - 12 - 9 - 14 - 38 - 42 - (-4)
13 - Atlético-MG - 45 - 35 - 11 - 12 - 12 - 38 - 40 - (-2)
14 - Ceará - 43 - 36 - 11 - 10 - 15 - 33 - 36 - (-3)
15 - Vitória - 42 - 36 - 10 - 12 - 14 - 34 - 48 - (-14)
16 - Santos - 41 - 36 - 10 - 11 - 15 - 39 - 50 - (-11)
17 - Internacional - 41 - 36 - 10 - 11 - 15 - 41 - 53 - (-12)
18 - Fortaleza - 37 - 35 - 9 - 10 - 16 - 38 - 53 - (-15)
19 - Juventude - 34 - 36 - 9 - 7 - 20 - 34 - 65 - (-31)
20 - Sport - 17 - 36 - 2 - 11 - 23 - 28 - 69 - (-41)