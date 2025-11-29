SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Cruzeiro sentiu a ausência de Kaio Jorge, teve dois gols anulados e empatou com o Ceará por 1 a 1, na Arena Castelão, neste sábado (29). Vinícius Zanocelo abriu o placar para os mandantes, mas Willian Machado (contra) marcou o gol da igualdade, que faz com que o Cabuloso não tenha mais chances de conquistar o título do Brasileirão.

Kaio Jorge não esteve em campo, e Gabigol foi titular. O artilheiro do Brasileirão foi cortado da partida por desgaste muscular e nem viajou para Fortaleza.

Arroyo e Christian chegaram a balançar as redes para a Raposa, mas os gols foram anulados por impedimento. Ambos os lances aconteceram na primeira etapa, quando a partida ainda estava 0 a 0.

O resultado faz com que a equipe de Leonardo Jardim fique com 69 pontos, em terceiro lugar, contra 75 do líder Flamengo. A duas rodadas do fim, o Cruzeiro pode empatar com o Fla, mas tem três vitórias a menos e não ultrapassa no critério de desempate.

Já o Vozão segue em situação complicada contra o rebaixamento. O Vozão chega a 43 pontos, em 14º ? O Inter abre o Z4, com 41.

Ambas as equipes voltam a campo na semana que vem. O Vozão visita o Flamengo na quarta-feira, enquanto o Cruzeiro recebe o Botafogo um dia depois.

Como foi o jogo

O Cruzeirou começou o jogo mais à vontade e com espaço para trabalhar a bola. Logo no início, o goleiro Bruno Ferreira precisou trabalhar depois de desvio de Pedro Raul para trás. A equipe cearense conseguiu chegar em bola pelo alto de Lucas Mugni, que encontro Fernandinho por trás da marcação, mas o atacante bateu mascado.

Assumindo o lugar de Kaio Jorge, Gabigol participou de um gol anulado do Cabuloso. No meio dos zagueiros, o camisa 9 dominou o chute fraco de Walace e passou para Arroyo, que encheu o pé para balançar as redes. Mas Gabi estava impedido no lance. O atacante ainda teve duas chances no primeiro tempo, mandando no meio em uma e para fora em outra.

Leonardo Jardim teve que mexer no time ainda na etapa inicial ? Arroyo sentiu lesão e teve que ser substituído por Sinisterra aos 41 minutos. Na sequência, Willian Machado assustou em cabeçada que Cássio voou para segurar.

Os visitantes ainda tiveram outro gol anulado antes do intervalo, e o jogou ficou nervoso. Christian completou de cabeça depois de cruzamento de Matheus Pereira, mas estava em posição irregular. Depois da anulação, os jogadores da Raposa reclamaram de um pênalti em Villalba. Irritado com o árbitro, Lucas Silva fez falta em Lucas Mugni, falou mais forte com o árbitro e levou amarelo.

O Cruzeiro voltou do intervalo pressionando pelo primeiro gol. Sinisterra recebeu dentro da área, costurou a marcação e exigiu boa defesa de Bruno Ferreira, assim como Gabigol, pouco depois.

Mas foi o Vozão quem abriu o placar. Em contra-atque puxado por Matheus Bahia, Pedro Raul deixou com Lucas Mugni, que rolou para Vinícius Zanocelo chegar batendo e contar com pingo da bola para superar Cássio, aos 10 minutos.

Nervoso no jogo, o Cabuloso empatou com um gol chorado. Kaiki Bruno recebeu em profundidade e cruzou, Marcos Victor mandou contra a própria meta ao tentar cortar, e Willian Machado, depois de dividir com Gabigol, não conseguiu evitar o empate aos 25.

Gabigol teve a melhor chance para virar, mas foi travado. O camisa 9 dominou na área e, na hora de finalizar, foi bloqueado por Willian Machado.

Já no final, Galeano teve a bola do jogo após falha de Cássio. O goleiro cruzeirense saiu pelo alto, mas soltou a bola nos pés do paraguaio, que bateu para fora.

FICHA TÉCNICA

CEARÁ 1 X 1 CRUZEIRO

CAMPEONATO BRASILEIRO - 36ª RODADA

Data e horário: sábado, 29/11/2025 - 21h

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF)

Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Daniel Henrique da Silva Andrade (DF)

VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC)

Gols: Vinicius Zanocelo aos 11 min do 2º T (CEA); Willian Machado (contra) aos 26 min do 2º T (CRU)

Cartões amarelos: Matheus Bahia, Willian Machado (CEA); Walace, Lucas Silva, Matheus Pereira, Gabriel (CRU)

CEARÁ

Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marcos Victor, Willian Machado e Matheus Bahia; Vinicius Zanocelo (Richardson), Dieguinho (Fernando Sobral) e Lucas Mugni (Vina); Galeano, Pedro Raul (Aylon) e Fernandinho (Paulo Baya). Técnico: Léo Condé.

CRUZEIRO

Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Walace, Lucas Silva (Eduardo), Christian (Japa) e Matheus Pereira; Arroyo (Sinisterra) e Gabriel (Bolasie). Técnico: Leonardo Jardim.