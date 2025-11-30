RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A Prefeitura do Rio montou um esquema operacional especial para a festa da torcida do Flamengo neste domingo (30), quando o time desfilará em um trio elétrico após a conquista do quarto título da Libertadores.

A rua Primeiro de Março e a avenida Presidente Antônio Carlos, no Centro, serão interditadas pela manhã para receber os campeões da América, que devem atrair cerca de 500 mil torcedores ao percurso de 850 metros.

A delegação rubro-negra desembarca no aeroporto do Galeão às 9h30 e seguirá direto para o Centro. O ponto de partida do trio será a Primeiro de Março, na altura da rua Buenos Aires, avançando até as proximidades da rua Araújo Porto Alegre.

Ao longo do trajeto, três torres de som serão instaladas, e o caminhão fará uma parada na altura da avenida Almirante Barroso para a saudação à torcida.

No entorno, outras vias também serão fechadas para facilitar a circulação do público e do veículo com os jogadores. A CET-Rio afirma que as interdições começam às 5h e devem ser liberadas às 16h.

A Primeiro de Março ficará bloqueada entre a avenida Presidente Vargas e a rua da Assembleia; já a Presidente Antônio Carlos terá todas as pistas fechadas entre a rua da Assembleia e a avenida Beira Mar. O estacionamento está proibido na área desde as 20h deste sábado (29).

Para quem precisa cruzar o Centro em direção à zona sul ou à zona norte, a recomendação é usar rotas pela Lapa --como a rua Teixeira de Freitas, avenida Mem de Sá e rua do Riachuelo-- ou os túneis Santa Bárbara, Rebouças e Marcello Alencar. Vias próximas, como a rua México, a avenida Rio Branco e a avenida Franklin Roosevelt, permanecem liberadas.

A CET-Rio orienta que quem tem compromissos com horário marcado, como voos no aeroporto Santos Dumont e viagens na rodoviária Novo Rio, saia com antecedência.

O transporte público também terá mudanças. A orientação da Secretaria Municipal de Transportes é que o público dê preferência ao metrô. Linhas de ônibus que passam pela Presidente Antônio Carlos, Primeiro de Março ou por vias como Santa Luzia e Almirante Barroso terão desvios, e os coletivos que fazem ponto final no terminal Menezes Cortes terão embarque e desembarque alterados.

O monitoramento do evento ficará centralizado no COR-Rio, na Cidade Nova, que terá 50 operadores de plantão diante do videowall de 104 metros quadrados. As equipes vão acompanhar imagens de cerca de cem câmeras instaladas na região do desfile. Dois drones também serão utilizados para reforçar o acompanhamento dos bloqueios e acessos.

No ordenamento urbano, a Secretaria de Ordem Pública e a Guarda Municipal terão 240 agentes distribuídos em 25 pontos de bloqueio. Ambulantes só poderão entrar após controle da Coordenadoria de Controle Urbano, e fica proibida a entrada de garrafas de vidro, carrocinhas, foodtrucks e bicicletas.

Segundo a prefeitura, também estarão disponíveis quatro postos médicos e 250 banheiros químicos ao longo do percurso.