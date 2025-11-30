SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Internacional vai terminar a 36ª rodada do Brasileirão dentro da zona de rebaixamento, mas, mesmo assim, o Santos ainda tem mais chance de queda, segundo o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

O Inter teve uma rodada desastrosa. O Colorado foi goleado por 5 a 1 pelo Vasco, fora de casa, e viu o Santos fazer 3 a 0 no Sport, e o Vitória ganhar do Mirassol por 2 a 0.

Os jogos da rodada fizeram as chances de queda do Inter aumentarem. O Colorado chegou a 37,8% de possibilidade de ir para a Série B.

Mas ela ainda é menor que a do Santos. O Peixe aparece com 45,7% e só fica atrás do Fortaleza e dos já rebaixados Sport e Juventude.

Quem ganhou um respiro foi o Vitória. O time baiano saltou da 17ª para a 15ª colocação com o triunfo sobre o Mirassol, em casa, e se vê mais longe da queda. O Fortaleza, por outro lado, viu o risco aumentar mesmo sem nem entrar em campo ainda.

*

CHANCES DE QUEDA

Sport - 100% (era de 100%)

Juventude - 100% (era de 98,4%)

Fortaleza - 73,8% (era de 83,9%)*

Santos - 45,7% (era de 64,2%)

Internacional - 37,8% (era de 8,8%)

Vitória - 26,5% (era de 47,3%)

Ceará - 5,9% (era de 4,4%)

Como está a tabela

14° - Ceará - 43 pontos

15° - Vitória - 42 pontos

16° - Santos - 41 pontos

17° - Internacional - 41 pontos

18° - Fortaleza - 37 pontos*

19° - Juventude - 34 pontos

20° - Sport - 17 pontos

* Equipe tem um jogo a menos -enfrenta o Atlético-MG, hoje, em casa

Calendário dos ameaçados

Ceará

Flamengo x Ceará

Palmeiras x Ceará

Vitória

Bragantino x Vitória

Vitória x São Paulo

Santos

Juventude x Santos

Santos x Cruzeiro

Internacional

São Paulo x Internacional

Internacional x Bragantino

Fortaleza

Fortaleza x Atlético-MG

Fortaleza x Corinthians

Botafogo x Fortaleza