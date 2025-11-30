SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Internacional vai terminar a 36ª rodada do Brasileirão dentro da zona de rebaixamento, mas, mesmo assim, o Santos ainda tem mais chance de queda, segundo o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).
O Inter teve uma rodada desastrosa. O Colorado foi goleado por 5 a 1 pelo Vasco, fora de casa, e viu o Santos fazer 3 a 0 no Sport, e o Vitória ganhar do Mirassol por 2 a 0.
Os jogos da rodada fizeram as chances de queda do Inter aumentarem. O Colorado chegou a 37,8% de possibilidade de ir para a Série B.
Mas ela ainda é menor que a do Santos. O Peixe aparece com 45,7% e só fica atrás do Fortaleza e dos já rebaixados Sport e Juventude.
Quem ganhou um respiro foi o Vitória. O time baiano saltou da 17ª para a 15ª colocação com o triunfo sobre o Mirassol, em casa, e se vê mais longe da queda. O Fortaleza, por outro lado, viu o risco aumentar mesmo sem nem entrar em campo ainda.
CHANCES DE QUEDA
Sport - 100% (era de 100%)
Juventude - 100% (era de 98,4%)
Fortaleza - 73,8% (era de 83,9%)*
Santos - 45,7% (era de 64,2%)
Internacional - 37,8% (era de 8,8%)
Vitória - 26,5% (era de 47,3%)
Ceará - 5,9% (era de 4,4%)
Como está a tabela
14° - Ceará - 43 pontos
15° - Vitória - 42 pontos
16° - Santos - 41 pontos
17° - Internacional - 41 pontos
18° - Fortaleza - 37 pontos*
19° - Juventude - 34 pontos
20° - Sport - 17 pontos
* Equipe tem um jogo a menos -enfrenta o Atlético-MG, hoje, em casa
Calendário dos ameaçados
Ceará
Flamengo x Ceará
Palmeiras x Ceará
Vitória
Bragantino x Vitória
Vitória x São Paulo
Santos
Juventude x Santos
Santos x Cruzeiro
Internacional
São Paulo x Internacional
Internacional x Bragantino
Fortaleza
Fortaleza x Atlético-MG
Fortaleza x Corinthians
Botafogo x Fortaleza