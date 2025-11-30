SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O UOL ouviu a opinião de ex-árbitros sobre lances polêmicos envolvendo Pulgar, do Flamengo, e Raphael Veiga, do Palmeiras, durante a final da Libertadores vencida pelos cariocas, neste sábado (29), em Lima, com vitória por 1 a 0.

O QUE ELES DISSERAM?

"O árbitro acertou ao mostrar cartão amarelo para o Raphael Veiga. Foi uma ação temerária com o pé raspando na perna do jogador do Flamengo. Não se caracteriza como jogo brusco grave. Pulgar merecia o cartão vermelho. Lance claro de violência e deslealdade. O VAR tinha obrigação de chamar o árbitro", disse Renato Marsiglia.

"O pé por cima sempre vai ter o risco de atingir, e a determinação é a de expulsar. Eu colocava os dois para fora pela maneira que eles foram com o pé por cima". disse Alfredo Loebeling.

"O Veiga está disputando a bola, mas jogou de forma temerária. O árbitro agiu correto ao dar o cartão amarelo. O lance do Pulgar aconteceu já com a bola parada. Foi de maneira deliberada e intencional que ele chutou o adversário. Logo, foi uma conduta violenta, que deveria ser punida com expulsão. Errou o árbitro", disse Emídio Marques.

"A falta do Veiga foi para expulsão, mas foi menos que a do Pulgar. Como ele não expulsou o Veiga, compensou e não expulsou o Pulgar. Errou duas vezes", disse Guilherme Ceretta (árbitro nos EUA).

OS LANCES

Raphael Veiga causou a primeira polêmica. O meia do Palmeiras deu um carrinho para tentar travar passe de Carrascal, mas atingiu apenas a perna do atleta do Flamengo com a sola da chuteira.

Darío Herrera deixou o lance seguir e, depois, aplicou o cartão amarelo ao camisa 23.

O lance de Pulgar veio pouco depois. O volante do Flamengo acertou a canela de Bruno Fuchs com as travas da chuteira. O palmeirense havia cometido falta em Arrascaeta e jogou a bola para longe enquanto Pulgar se aproximava para pegá-la. O árbitro argentino deu apenas cartão amarelo.

Em ambos os lances, Héctor Alberto, VAR da partida, não recomendou revisão no monitor. Os dois momentos aconteceram ainda no primeiro tempo, quando o jogo estava 0 a 0.