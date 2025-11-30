SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Desde sua criação, o NBB tem o objetivo de juntar as melhores equipes do Brasil em uma liga, além de difundir o basquete pelas cinco regiões no país. O torneio realizado desde 2008 neste domingo (30) em dia tem times de quatro regiões, não tendo apenas times da região norte.

A região com menos clubes presentes é o Nordeste, com dois times, o Unifacisa e o Fortaleza/Basquete Cearense. O time do Ceará foi o primeiro do Nordeste, entrando na liga na temporada 2012/13. Já o Unifacisa, entrou em 2019, sendo da cidade de Campina Grande, na Paraíba.

BASQUETE CEARENSE

Quando fundado, o time cearense atendia pelo nome apenas de Basquete Cearense. Sua primeira temporada foi marcada por feitos como uma média de público de 3.373, a maior daquele campeonato. O time conseguiu a classificação para os play-offs e caiu para o tradicional Paulistano apenas no último jogo da série melhor-de-5, perdendo de forma cruel em casa por 69 a 68, no último segundo.

A equipe chegou a passar uma temporada sem um patrocinador master, o Basquete Cearense teve no campeonato 2015/16 sua melhor campanha da história, sendo o sexto colocado na classificação geral após ser quarto colocado na fase de classificação e com isso, se classificar direto para as quartas, onde caiu para o Mogi.

A primeira classificação em play-offs veio na temporada 2017/18, quando o Carcará venceu o Pinheiros por 3 a 1 nas oitavas de final. Na temporada seguinte, os cearenses repetiram o feito, eliminando o até então atua campeão, o Paulistano, fazendo 2 a 0 na série, vencendo o jogo decisivo na casa do adversário. Em ambos, o time caiu logo depois, terminando na oitava colocação.

Em 2020, o Fortaleza Esporte Clube se juntou ao Basquete Cearense e o time passou a ter as cores do tricolor cearense, além de ganhar o apelido de Carcalion, misturando o Carcará e o Leão.

O time segue sendo pioneiro, sendo o primeiro a ter uma mulher como Head Coach, a sérvia Jelena Todorovic. Atualmente, o time é o 14º com três vitórias em dez jogos.

UNIFACISA

Surgido em 2012, o Unifacisa surgiu de um desejo antigo do diretor da faculdade, Diego Gadelha, em ter um time de basquete baseado no basquete americano universitário. Sua arena fica dentro do campus da faculdade, em Campina Grande.

O time foi criado com o objetivo de chegar no NBB e para isso, foi subindo cada degrau necessário. A partir de 2013, a equipe começou a empilhar títulos estaduais, sendo hexacampeão. O clube paraibano entrou na Supercopa Brasil, equivalente a terceira divisão nacional e venceu na temporada 2016/17, subindo pra Liga Ouro.

Em sua segunda temporada na segunda divisão, eles venceram o São Paulo na final em pelo Ginásio do Morumbi e conseguiu o acesso pro NBB, onde logo se destacou.

O time chegou aos play-offs em todas as temporadas que disputou, disputando também a Copa Super 8. Sua pior posição no NBB até aqui foi 11º na temporada 24/25. Já a melhor foi em 21/22, quando terminou na sexta colocação, passando pelo Caxias do Sul nas oitavas e caindo para o Minas nas quartas.