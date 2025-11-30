LIMA, PERU (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras perdeu a final da Copa Libertadores para o Flamengo e vai fechar o ano de 2025 sem título. Segundo os cálculos da UFMG, ainda existe 2,9% de chance do Alviverde ser campeão brasileiro, mas o próprio técnico Abel Ferreira já jogou a toalha na competição.

A equipe apresentou um bom futebol quando engrenou com Flaco López e Vitor Roque no ataque, mas o problema apareceu no "motor" do time ?como Abel Ferreira cita seu meio-campo. Lucas Evangelista teve uma lesão grave já na reta final da temporada, logo quando tinha virado imprescindível para o esquema da equipe. E o treinador não encontrou uma nova solução.

Lucas Evangelista virou titular absoluto do Palmeiras após a saída de Richard Ríos para o Benfica no meio da temporada. O meio-campista chegou no início de temporada como um coadjuvante do elenco, mas acabou virando uma solução após dificuldades para encontrar no mercado o substituto ideal do colombiano.

O Palmeiras acertou a contratação de Andreas Pereira em setembro, e ele chegou com o status do tão sonhado camisa 8, mas não foi assim que Abel Ferreira usou o jogador. O treinador manteve Evangelista entre os titulares e escalou Andreas um pouco mais avançado no meio-campo: o resultado foi a classificação contra o River Plate com dois bons jogos, na ida e na volta.

O problema é que essa dinâmica durou muito pouco. No jogo seguinte, contra o Bahia, na Arena Fonte Nova, Evangelista esticou demais a perna em uma dividida ?o atleta se destacava pelo estilo combativo? e sofreu um rompimento do tendão posterior da coxa direita. Ele precisou passar por cirurgia e só retorna em 2026.

A equipe ainda venceu uma sequência de quatro jogos após a lesão de Evangelista, mas a ausência do meio-campista causou um efeito dominó no setor do Palmeiras. Andreas teve que ser recuado para sua posição de origem, mas não conseguiu ter o mesmo desempenho.

O Palmeiras também teve que mexer no seu meia ofensivo, e ninguém conseguiu se firmar ali. Abel Ferreira deu chances para Maurício, Raphael Veiga, Sosa, Facundo Torres, Felipe Anderson e nenhum deles correspondeu ?a exceção foi o jogo de Veiga contra a LDU no Aliianz Parque.

Aníbal Moreno sentiu a ausência de Evangelista, que era um jogador mais defensivo, e até terminou a temporada como reserva. Abel Ferreira passou a usar Bruno Fuchs na função após o argentino ter uma queda de rendimento clara.

O Alviverde iniciou a final da Copa Libertadores com apenas Andreas Pereira como homem de meio-campo. Um indício claro que o motor do time do Palmeiras não está no seu melhor momento.