SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O título conquistado pelo Flamengo na vitória por 1 a 0 sobre o Palmeiras, neste sábado (29), em Lima, tornou Filipe Luís apenas o nono nome a conseguir ser campeão da Libertadores como técnico e jogador.

Filipe Luís foi campeão da Libertadores como jogador em 2019 e 2022. Ele foi titular nas vitórias sobre River Plate e Athletico, respectivamente.

A primeira taça como técnico veio logo na segunda edição com ele já na função. No ano passado, ele assumiu no decorrer da Libertadores, após a demissão de Tite.

Filipe Luís é apenas o segundo técnico brasileiro a conseguir o feito. Antes dele, Renato Gaúcho atingiu a marca, sendo campeão como jogador em 1983 e como técnico em 2017, ambas pelo Grêmio.

O técnico do Flamengo é quem conseguiu conquistar a Libertadores como técnico e jogador em um menor intervalo de tempo. Ele levou três anos entre seu último título como atleta e o primeiro como comandante.

O resto da lista é dominado por argentinos: Humberto Maschio, Roberto Ferreiro, José Omar Pastoriza, Nery Pumpido e Marcelo Gallardo. Os uruguaios Luis Cubilla e Juan Martín Mujica completam os nomes que conseguiram o feito.

*

VEJA A LISTA

Humberto Maschio

Como jogador: Racing (1967)

Como técnico: Independiente (1973)

Roberto Ferreiro

Como jogador: Independiente (1964 e 1965)

Como técnico: Independiente (1974)

Luis Cubilla

Como jogador: Peñarol (1960 e 1961) e Nacional (1971)

Como técnico: Olimpia (1979 e 1990)

Juan Martín Mujica

Como jogador: Nacional (1971)

Como técnico: Nacional (1980)

José Omar Pastoriza

Como jogador: Independiente (1972)

Como técnico: Independiente (1984)

Nery Pumpido

Como jogador: River Plate (1986)

Como técnico: Olimpia (2002)

Marcelo Gallardo

Como jogador: River Plate (1996)

Como técnico: River Plate (2015)

Renato Gaúcho

Como jogador: Grêmio (1983)

Como técnico: Grêmio (2017)

Filipe Luís

Como jogador: Flamengo (2019 e 2022)

Como técnico: Flamengo (2025)