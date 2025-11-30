SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O título conquistado pelo Flamengo na vitória por 1 a 0 sobre o Palmeiras, neste sábado (29), em Lima, tornou Filipe Luís apenas o nono nome a conseguir ser campeão da Libertadores como técnico e jogador.
Filipe Luís foi campeão da Libertadores como jogador em 2019 e 2022. Ele foi titular nas vitórias sobre River Plate e Athletico, respectivamente.
A primeira taça como técnico veio logo na segunda edição com ele já na função. No ano passado, ele assumiu no decorrer da Libertadores, após a demissão de Tite.
Filipe Luís é apenas o segundo técnico brasileiro a conseguir o feito. Antes dele, Renato Gaúcho atingiu a marca, sendo campeão como jogador em 1983 e como técnico em 2017, ambas pelo Grêmio.
O técnico do Flamengo é quem conseguiu conquistar a Libertadores como técnico e jogador em um menor intervalo de tempo. Ele levou três anos entre seu último título como atleta e o primeiro como comandante.
O resto da lista é dominado por argentinos: Humberto Maschio, Roberto Ferreiro, José Omar Pastoriza, Nery Pumpido e Marcelo Gallardo. Os uruguaios Luis Cubilla e Juan Martín Mujica completam os nomes que conseguiram o feito.
VEJA A LISTA
Humberto Maschio
Como jogador: Racing (1967)
Como técnico: Independiente (1973)
Roberto Ferreiro
Como jogador: Independiente (1964 e 1965)
Como técnico: Independiente (1974)
Luis Cubilla
Como jogador: Peñarol (1960 e 1961) e Nacional (1971)
Como técnico: Olimpia (1979 e 1990)
Juan Martín Mujica
Como jogador: Nacional (1971)
Como técnico: Nacional (1980)
José Omar Pastoriza
Como jogador: Independiente (1972)
Como técnico: Independiente (1984)
Nery Pumpido
Como jogador: River Plate (1986)
Como técnico: Olimpia (2002)
Marcelo Gallardo
Como jogador: River Plate (1996)
Como técnico: River Plate (2015)
Renato Gaúcho
Como jogador: Grêmio (1983)
Como técnico: Grêmio (2017)
Filipe Luís
Como jogador: Flamengo (2019 e 2022)
Como técnico: Flamengo (2025)