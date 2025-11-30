SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras é o clube brasileiro com mais vice-campeonatos da Copa Libertadores. A derrota de ontem para o Flamengo, por 1 a 0, em Lima, isolou o Verdão no topo do ranking negativo.

*

Os vices do Palmeiras

Tricampeão da América, o Palmeiras tinha perdido outras três finais antes da decisão contra o Flamengo. O Alviverde foi derrotado em 1961, 1968 e 2000, além da edição 2025.

O resultado fez com que o Palmeiras ultrapassasse o São Paulo no ranking e ficasse sozinho na liderança entre os maiores vices brasileiros da Libertadores. O Tricolor Paulista amarga três derrotas em decisões: 1974, 1994 e 2006.

Grêmio, Santos e Cruzeiro têm dois vices de Libertadores. Os dois primeiros atingiram cinco finais e conquistaram três títulos, enquanto a Raposa é bicampeã.

O Athletico Paranaense é o único com dois vices que nunca conquistou a Libertadores. O São Caetano também chegou a decisão sem levantar a taça.

Botafogo (2024), Vasco (1998) e Corinthians (2012) chegaram a uma final e faturaram o título. Depois, nunca mais repetiram o feito.

Maior vice da história?

Não é o caso. Com os quatro segundos lugares, contudo, o Palmeiras atingiu o segundo lugar na lista de maiores vices da história da Libertadores.

O Verdão empatou com Olimpia e América de Cali no ranking. O clube paraguaio foi vice em 1960, 1989, 1991 e 2013, mas é tricampeão da América. Enquanto isso, os colombianos jamais venceram a Libertadores e terminaram em segundo nas edições de 1985, 1986, 1987 e 1996.

Somente Boca Juniors e Peñarol perderam mais finais do que os citados. São cinco vices, mas a dupla esteve no palco mais importante da América 22 vezes, combinados.

Os argentinos conquistaram seis títulos, mas foram derrotados em seis decisões: 1963, 1979, 2004, 2012, 2018 e 2023. Já os uruguaios perderam cinco finais, em 1962, 1965, 1970, 1983 e 2011, mas venceram outras cinco.

Relembre os vices de Libertadores dos clubes brasileiros

Palmeiras - 1961, 1968, 2000 e 2025

São Paulo - 1974, 1994 e 2006

Santos - 1964, 2003 e 2020

Athletico - 2005 e 2022

Grêmio - 1984 e 2007

Cruzeiro - 1977 e 2009

Flamengo - 2021

Internacional - 1980

Fluminense - 2008

Atlético-MG - 2024

São Caetano - 2002