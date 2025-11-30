SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras é o clube brasileiro com mais vice-campeonatos da Copa Libertadores. A derrota de ontem para o Flamengo, por 1 a 0, em Lima, isolou o Verdão no topo do ranking negativo.
*
Os vices do Palmeiras
Tricampeão da América, o Palmeiras tinha perdido outras três finais antes da decisão contra o Flamengo. O Alviverde foi derrotado em 1961, 1968 e 2000, além da edição 2025.
O resultado fez com que o Palmeiras ultrapassasse o São Paulo no ranking e ficasse sozinho na liderança entre os maiores vices brasileiros da Libertadores. O Tricolor Paulista amarga três derrotas em decisões: 1974, 1994 e 2006.
Grêmio, Santos e Cruzeiro têm dois vices de Libertadores. Os dois primeiros atingiram cinco finais e conquistaram três títulos, enquanto a Raposa é bicampeã.
O Athletico Paranaense é o único com dois vices que nunca conquistou a Libertadores. O São Caetano também chegou a decisão sem levantar a taça.
Botafogo (2024), Vasco (1998) e Corinthians (2012) chegaram a uma final e faturaram o título. Depois, nunca mais repetiram o feito.
Maior vice da história?
Não é o caso. Com os quatro segundos lugares, contudo, o Palmeiras atingiu o segundo lugar na lista de maiores vices da história da Libertadores.
O Verdão empatou com Olimpia e América de Cali no ranking. O clube paraguaio foi vice em 1960, 1989, 1991 e 2013, mas é tricampeão da América. Enquanto isso, os colombianos jamais venceram a Libertadores e terminaram em segundo nas edições de 1985, 1986, 1987 e 1996.
Somente Boca Juniors e Peñarol perderam mais finais do que os citados. São cinco vices, mas a dupla esteve no palco mais importante da América 22 vezes, combinados.
Os argentinos conquistaram seis títulos, mas foram derrotados em seis decisões: 1963, 1979, 2004, 2012, 2018 e 2023. Já os uruguaios perderam cinco finais, em 1962, 1965, 1970, 1983 e 2011, mas venceram outras cinco.
Relembre os vices de Libertadores dos clubes brasileiros
Palmeiras - 1961, 1968, 2000 e 2025
São Paulo - 1974, 1994 e 2006
Santos - 1964, 2003 e 2020
Athletico - 2005 e 2022
Grêmio - 1984 e 2007
Cruzeiro - 1977 e 2009
Flamengo - 2021
Internacional - 1980
Fluminense - 2008
Atlético-MG - 2024
São Caetano - 2002