SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Vasco fez mais uma vítima no Brasileirão. Após a goleada por 5 a 1 sofrida em São Januário, o Inter demitiu o técnico Ramón Díaz e se tornou o quarto clube a dispensar um treinador depois de uma derrota para o time carioca.
TIME DO RH
O Vasco já "demitiu" quatro técnicos durante a atual edição do Brasileirão: Cléber Xavier [Santos], Luis Zubeldía [São Paulo], Fernando Seabra [Bragantino] e Ramón Díaz [Internacional].
Luis Zubeldía foi a primeira vítima. O treinador argentino deixou o São Paulo após a derrota por 3 a 1, sofrida no Morumbis, em 12 de junho. neste domingo (30), ele está no Fluminense.
Cléber Xavier deixou o Santos em agosto, após goleada do Vasco. O time carioca, também no Morumbis, fez 6 a 0 no Peixe e causou a demissão do treinador logo depois do apito final. O treinador está sem clube.
Fernando Seabra é um caso mais recente. No dia 26 de outubro, o Vasco venceu o Bragantino por 3 a 0, no interior de São Paulo e causou a queda. neste domingo (30), o técnico está desempregado.
Ramón Díaz foi demitido neste sábado (29). A derrota por 5 a 1 sofrida para o Vasco, em São Januário, colocou o Internacional na zona de rebaixamento. Abel Braga foi anunciado pelo clube logo depois do comunicado sobre a demissão do argentino.
VASCO AINDA SONHA
A goleada sobre o Inter fez o Vasco abrir quatro pontos de diferença para o Z4. Agora com 45 somados, o time carioca é o atual 10° colocado e aparece a três do São Paulo, atual oitavo.
Uma vaga na Libertadores é possível por duas vias. A entrada direta nos grupos depende de um título vascaíno na Copa do Brasil ? o clube está na semifinal e encara o Fluminense.
A vaga na Pré-Libertadores depende de um G8. Se terminar o Brasileirão em oitavo e não conquistar a Copa do Brasil, o Vasco pode ir à competição continental se Cruzeiro ou Fluminense conquistarem a Copa do Brasil.