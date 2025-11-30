SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Campeão da Libertadores após vencer o Palmeiras, neste sábado (29), o Flamengo não tem muito tempo para festejar a taça. O Rubro-Negro tem uma verdadeira saga pela frente.

O QUE VEM A SEGUIR?

O Flamengo comemora o título neste domingo (30), no Rio de Janeiro. Os jogadores desembarcaram nesta manhã na capital carioca e farão a festa com os torcedores pelas ruas da cidade.

A saga começa nesta segunda-feira (01). O elenco treinará e vai se preparar para o jogo contra o Ceará, na quarta-feira, no Maracanã, pela 37ª rodada do Brasileirão.

O Flamengo será campeão se vencer o duelo. Caso empate ou perca, precisará contar com um tropeço do Palmeiras diante do Atlético-MG no mesmo dia, em Belo Horizonte. Se nada disso acontecer e o Alviverde vencer, a decisão do título vai para a última rodada, no domingo.

O Rubro-Negro se despedirá do Brasileirão contra o Mirassol, fora de casa. Até o momento, a equipe do interior paulista não perdeu nenhuma partida jogando em seu território e é parada dura.

Depois, o Fla inicia sua jornada rumo ao Qatar, onde jogará o Intercontinental e pode pegar o PSG na final. A estreia está marcada para o dia 10 de dezembro, contra o Cruz Azul, do México, pelas quartas de final da competição.

Se vencer, o Flamengo fará a semifinal três dias depois, em 13 de dezembro. O adversário já está definido: o Pyramids, do Egito, já eliminou Auckland City (Nova Zelândia) e Al-Ahli (Arábia Saudita) e se garantiu na semi.

A final está marcada para 17 de dezembro e já tem o PSG garantido. Por ser o atual campeão da Champions, o time francês ganhou o direito de jogar apenas a decisão neste novo formato do torneio.

JORNADA DO FLAMENGO

3/12 - Flamengo x Ceará - 37ª rodada do Brasileirão

7/12 - Mirassol x Flamengo - 38ª rodada do Brasileirão

10/12 - Flamengo x Cruz Azul - Quartas de final do Intercontinental

13/12 - Flamengo ou Cruz Azul x Pyramids - Semifinal do Intercontinental

17/12 - Flamengo, Cruz Azul ou Pyramids x PSG - Final do Intercontinental