SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Liverpool encerrou sua sequência negativa e voltou a respirar no Campeonato Inglês ao vencer o West Ham por 2 a 0 neste domingo, no Estádio Olímpico de Londres, pela 13ª rodada.
O atacante sueco Isaak fez o primeiro gol; Gakpo ampliou. Com o triunfo, a equipe de Arne Slot chega a 21 pontos e sobe para o oitavo lugar, retomando a disputa pela parte de cima da tabela.
O West Ham, por sua vez, segue pressionado. O time londrino permanece na 17ª posição, com os mesmos 11 pontos do primeiro clube dentro da zona de rebaixamento, o Leeds.
Aos 38 minutos do segundo tempo, Lucas Paquetá foi expulso. O atacante brasileiro recebeu cartão amarelo por reclamação e seguiu reclamando muito com o árbitro, que deu o segundo amarelo.
Agora, as equipes voltam a campo no meio da semana. O Liverpool recebe o Sunderland na quarta-feira, às 17h15 (de Brasília). Já o West Ham visita o Manchester United na quinta-feira, às 17h.
COMO FOI O JOGO
A partida teve um primeiro tempo pouco inspirado. Ambos os times trocaram passes sem objetividade e chegaram a criar algumas oportunidades. A melhor delas veio aos 20 minutos, quando Gakpo escorou de cabeça para o meio da área e Isak finalizou para grande defesa de Aréola. Antes disso, Alisson também havia evitado perigo em cruzamento que buscava Paquetá.
A melhora do Liverpool se refletiu no segundo tempo. A equipe passou a atacar com mais presença e abriu o placar aos 14 minutos: Wirtz encontrou Gakpo na área, que tocou para Isak finalizar no canto e marcar o gol da vitória. Aos 46 do segundo tempo, Gakpo recebeu passe de Joe Gomes e finalizou no meio do gol. O West Ham tentou reagir, mas encontrou dificuldades para furar a defesa dos Reds.