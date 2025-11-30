LONDRES, REINO UNIDO (UOL/FOLHAPRESS) - Max Verstappen conseguiu uma vitória que parecia improvável no GP do Qatar e vai para a decisão da Fórmula 1 a 12 pontos de Lando Norris, que terminou apenas em quarto. O inglês tinha a chance de conquistar o título já neste domingo, mas não teve um bom rendimento.

A McLaren complicou o que parecia ser uma vitória tranquila para Oscar Piastri quando foi a única equipe que decidiu não parar em um Safety Car no começo da prova. O australiano, que dominou o fim de semana, chegou em segundo, e agora está a 16 pontos de Norris. Carlos Sainz voltou ao pódio com a Williams.

Com o resultado, Norris vai para Abu Dhabi com 408 pontos. Verstappen, que chegou a estar 104 pontos atrás da ponta, tem 396 e Piastri tem 392.

O brasileiro Gabriel Bortoleto ficou atrás de Lewis Hamilton pela maior parte da prova e terminou em 13º depois de ter largado em 19º.

Tendo prometido ir para cima, Verstappen largou melhor que Norris e tomou a segunda posição do líder do campeonato. Mas o piloto da Red Bull não conseguiu pressionar o líder Piastri, que abria na ponta. Mais atrás, Lewis Hamilton largou bem com os pneus macios e conseguiu ganhar três posições, enquanto Gabriel Bortoleto teve uma disputa acirrada com Lance Stroll, chegou a passar o canadense duas vezes, mas permaneceu no 19º lugar.

SAFETY CAR MUDA A HISTÓRIA DA PROVA

Na volta 7, um acidente entre Nico Hulkenberg e Pierre Gasly gerou um Safety Car justamente na volta que permitiria que os pilotos parassem e só precisassem fazer uma troca. Isso porque esse GP do Qatar tinha uma regra diferente: um limite de 25 voltas para cada jogo de pneus.

Então Piastri e Norris tinham a seguinte missão: abrir mais de 26s da relargada, na volta 11, até a volta 32, quando todos os outros teriam que parar de novo.

Os dois fizeram um grande trabalho e conseguiram voltar em quarto e quinto, com Verstappen tomando a liderança, Carlos Sainz em segundo e Kimi Antonelli em terceiro.

Na volta 33, os pilotos que fizeram a parada no Safety Car voltaram aos boxes para colocar os pneus duros e ir até o final. Piastri voltou à liderança, com 8s de vantagem para o terceiro Verstappen e tendo que fazer uma parada. Norris estava em situação mais complicada: com dificuldades para acompanhar o companheiro, ele só estava 2s à frente do piloto da Red Bull.

Porém, desta vez, Piastri não estava conseguindo abrir. Com 13 voltas para o final, o australiano fez a segunda parada e voltou a 17s de Verstappen. Já Norris voltou apenas em quinto.