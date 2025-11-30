SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O holandês tetracampeão mundial de Fórmulka 1, Max Verstappen, da RBR, venceu o GP do Qatar neste domingo (30) e adiou para a última etapa da temporada, em Abu Dhabi, a definição do campeão da atual temporada.

Com o resultado, Verstappen somou mais 25 pontos, saltou para a segunda colocação na tabela, com 396 pontos, e manteve viva as chances de título, a apenas 12 pontos do líder, Lando Norris.

Norris, da Mclaren, tinha a chance de ser campeão já neste domingo se vencesse a corrida, mas chegou apenas em quarto no circuito de Lusail, somou 12 pontos na etapa e alcançou 408 na classificação geral.

Companheiro de equipe de Norris e também ainda na briga pelo título, o australiano Oscar Piastri venceu a corrida sprint no sábado (29) e largou na pole neste dommingo, mas acabou terminando a prova em segundo lugar, garantindo mais 18 pontos, para um total de 392 na temporada, mas caindo para a terceira posição geral.

O brasileiro Gabriel Bortoleto, da Sauber, largou apenas em 19º, e, após passar a maior parte da corrida atrás de Lewis Hamilton, da Ferrari, acabou terminado a prova em 13º.