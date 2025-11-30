SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Campeão mundial com o Brasil em 1994, Bebeto elogiou o treinador da seleção brasileira e destacou a semelhança com o técnico Arsenio Iglesias no trato com os jogadores.

Durante o lançamento de sua biografia autorizada "Bebeto, o homem que acolheu o gol", em A Coruña, o ex-atacante Bebeto fez uma declaração que repercutiu na Espanha. Ele comparou o técnico Carlo Ancelotti a Arsenio Iglesias, técnico histórico do Deportivo La Coruña.

"Ancelotti é o Arsenio do Brasil? Pelo tratamento dos jogadores, ele me lembra muito o Arsenio. Pela experiência que ele tem, eu o compararia diretamente com ele. Eu não o tratei como jogador, mas pelo que me disseram, ele é uma cópia carbono do Arsenio. afirmou Bebeto ao jornal As, da Espanha.

A comparação resgatou memórias fortes do clube. Arsenio Iglesias, o "Bruxo de Arteixo", é considerado um dos maiores nomes da história do Deportivo.

Em duas passagens (de 1970 a 1973 e de 1982 a 1995) comandou 568 jogos, recorde absoluto. Sob seu comando, o clube viveu a era do "SuperDépor", que reuniu estrelas como Bebeto e Mauro Silva e levou o time da segunda divisão ao vice-campeonato da La Liga, além da conquista da Copa do Rei de 1995, o primeiro título oficial da história do Deportivo.

O sucesso o levou a treinar o Real Madrid em 1996, último ano de sua carreira. Arsenio faleceu em 2023.

Bebeto retornou à cidade hercúlia nesta semana para divulgar o livro escrito pelo jornalista Alexandre Centeno, reencontrar antigos torcedores e revisitar a relação profundamente afetiva que mantém com o clube que marcou sua passagem pela Espanha nos anos 1990.