A última medalha foi conquistada neste domingo (30), pelo paulista Leonardo Gonçalves, da categoria até 100 quilos (kg).
Quinto colocado no ranking da Federação Internacional de Judô (IJF, sigla em inglês), Leonardo fez quatro combates para chegar ao pódio. Na estreia, venceu o eslovaco Benjamin Mataseje (118º). Depois, perdeu para o húngaro Zsombor Veg (14º). Na repescagem, derrotou Dzhakhongir Madzhidov (sétimo), do Tadjiquistão. Por fim, superou o holandês Simeon Catharina (18º), assegurando o bronze.
A medalha de ouro da categoria ficou com o russo Arman Adamian, nono do mundo, que superou o compatriota Idar Bifov (93º) na final. Além de Leonardo, o georgiano naturalizado espanhol Nikoloz Sherazadishvili (oitavo) também foi bronze.
O Brasil teve outros dois judocas no tatame neste domingo, na categoria até 90 kg.
Apesar de serem os mais bem ranqueados do peso, os paulistas Rafael Macedo (quinto) e Marcelo Fronckowiak (sexto) não chegaram à disputa por medalhas. Rafael perdeu na estreia, para Vadim Ghimbovschi, da Moldávia (68º). Marcelo, após derrotar Abdulahad Majidov, do Tadjiquistão (sem ranking), caiu para o sérvio Nemanja Majdov (22º).
As outras medalhas de bronze do Brasil em Abu Dhabi vieram no sábado (29), com a carioca Rafaela Silva, na categoria até 63 kg, e o gaúcho Daniel Cargnin, entre os judocas até 73 kg.
O próximo e último compromisso da temporada será o Grand Slam de Tóquio, no Japão, entre os dias 6 e 7 de dezembro.
