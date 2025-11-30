SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O campeão da Formula 1 será definido no último GP do ano, em Abu Dhabi, e três pilotos ainda têm chances de título.
Com a vitória de Max Verstappen no Qatar, a decisão da temporada ficou para a última corrida. Lando Norris poderia ter conquistado o título antecipado no domingo, mas ficou em quarto lugar e embolou a disputa.
Agora, na classificação geral, Verstappen está a 12 pontos de Norris. Oscar Piastri, segundo colocado no Qatar, está a 16 pontos do líder.
1. Lando Norris - 408 pontos
2. Max Verstappen - 396 pontos
3. - Oscar Piastri - 392 pontos
Cenários
O atual líder da competição depende apenas de si para conquistar o título, basta terminar no pódio em Abu Dhabi. Caso não consiga, terá que torcer para Verstappen terminar no máximo em 4º e Piastri chegar no máximo em 3º.
O piloto holandês pode comemorar o pentacampeonato em diferentes cenários. Se vencer, ainda terá que torcer por um desempenho abaixo do 4º lugar para Norris.
Piastri tem o cenário mais complicado, mas ainda chega vivo no último GP. Ele precisa vencer a corrida, e Norris precisa ser no máximo o 6º colocado.
Lando Norris é campeão se:
- ficar pelo menos em 3º no GP de Abu Dhabi, independente dos demais resultados
- Max Verstappen chegar em 4º ou pior
- Oscar Piastri chegar em 3º ou pior
Max Verstappen é campeão se:
- vencer e Norris ficar em 4º ou pior
- for 2º, Norris ficar em 8º ou pior e Piastri não vencer
- for 3º, com norris em 9º ou pior e Piastri não vencer
Oscar Piastri é campeão se:
- vencer, com Norris terminando em 6º ou pior, independentemente da posição de Verstappen