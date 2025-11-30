SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Internacional optou por manter o preparador físico Diego Pereira na comissão técnica mesmo após a saída de Ramón Díaz.

A permanência de Diego foi encaminhada pelo departamento de futebol, liderado pelo executivo André Mazzuco, e também recebeu o apoio do presidente Alessandro Barcelos.

A confirmação, porém, só ocorreu após um contato direto do novo técnico Abel Braga, na manhã deste domingo.

Abel telefonou para Diego Pereira e formalizou o convite. Os dois trabalharam juntos no Vasco da Gama, em 2023, e também foram adversários quando atuaram nos Emirados Árabes.

O treinador retorna ao Inter apenas com Élio Carravetta confirmado na comissão. Embora tenha sido preparador físico ao longo da carreira, Carravetta reassume o Colorado como auxiliar técnico.

Ramón deu a bênção à permanência

Antes de aceitar continuar no Inter, Diego conversou com Ramón e Emiliano Díaz, que autorizaram o profissional a seguir seu caminho. O preparador trabalha com a dupla desde 2020, com passagens por Al-Hilal (Arábia Saudita), Vasco da Gama, Olimpia (Paraguai) e agora o Internacional.

No Inter, a possibilidade de manutenção de Diego só ganhou força após a confirmação de Abel Braga, anunciada pouco depois da demissão de Ramón Díaz.

Inclusive, a nota oficial divulgada pelo clube gaúcho havia comunicado o desligamento do preparador junto ao restante da comissão de Ramón.

As conversas pela permanência do preparador começaram ainda no sábado, e o acordo foi fechado neste domingo.