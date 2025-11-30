SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Chelsea e Arsenal fizeram um clássico quente e empataram por 1 a 1, em Stamford Bridge, pela 13ª rodada do Campeonato Inglês.

Chalobah colocou o Chelsea na frente no começo do segundo tempo. Merino empatou para os Gunners. Ambos saíram em jogadas de bola aérea.

O jogo teve sete cartões amarelos e uma expulsão. Ainda no primeiro tempo, Caicedo, do Chelsea, recebeu o vermelho por uma entrada dura -o VAR ajudou. Não foram poucas as entradas duras de lado a lado.

Três brasileiros foram titulares no duelo. Estêvão e João Pedro jogaram pelo Chelsea, e Martinelli começou o duelo do lado do Arsenal. Gabriel Jesus foi relacionado pela primeira vez na temporada pelos Gunners, mas não saiu do banco.

O Arsenal segue líder, com 30 pontos, mas viu o Manchester City encurtar a distância -o time de Guardiola tem 25. O Chelsea, por outro lado, foi aos 24 e é o terceiro colocado.

Os dois times voltam a campo na próxima quarta-feira, pela 14ª rodada do Campeonato Inglês. O Chelsea visita o Leeds, às 17h15 (de Brasília), e o Arsenal recebe o Brentford, às 16h30.

Como foi o jogo

O Chelsea foi a campo com: Sánchez; Gusto, Fofana, Chalobah e Cucurella; James, Caicedo e Enzo Fernández; Estêvão, Pedro Neto e João Pedro. O Arsenal teve como titulares: Raya; Timber, Mosquera, Hincapié e Calafiori; Rice, Zubimendi e Eze; Martinelli, Saka e Merino.

Primeiro tempo teve brasileiros no quase e expulsão. Estêvão foi bastante acionado e deu duas finalizações com perigo ao gol defendido por Raya. A atuação do time ficou comprometida por uma falta de Caicedo, aos 35 minutos. O equatoriano chegou firme e atingiu o tornozelo de Zubimendi. O árbitro apresentou o amarelo em campo, mas, chamado pelo VAR, aplicou o vermelho. Na reta final, Martinelli bateu no contrapé de Sánchez, porém o goleiro dos Blues fez um milagre.

O Chelsea largou na frente no começo do segundo tempo. Aos dois minutos, Chalobah apareceu na primeira trave após cobrança de escanteio e desviou para trás. A bola morreu na bochecha esquerda da rede de Raya.

Os brasileiros titulares saíram ao longo da etapa final. Estêvão foi substituído por Garnacho ainda no intervalo, enquanto João Pedro e Martinelli deixaram o campo ainda antes dos 15 minutos.

Merino deixou tudo igual para o Arsenal aos 13 minutos. Saka recebeu pela direita, fez lance individual e cruzou na direção da pequena área. O espanhol apareceu sozinho para completar de cabeça.

Sánchez salvou o Chelsea nos minutos finais da partida. Merino recebeu com espaço na entrada da área e bateu no contrapé. O goleiro se esticou todo e espalmou como deu. Na sobra, dividiu com Gyökeres e foi atingido no peito.