SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Real Madrid teve dois gols anulados, foi surpreendido pelo Girona e ficou no empate, por 1 a 1, neste domingo (30), em duelo válido pela 14ª rodada do Campeonato Espanhol, no Estádio de Montilivi. O resultado faz com que os madridistas cheguem ao terceiro empate seguido na competição.

Ounahi abriu o placar para os mandantes, mas Mbappé empatou no segundo tempo. O gol do Real saiu em pênalti sofrido por Vini Jr.

Os merengues ainda tiveram dois gols anulados. No primeiro tempo, Mbappé marcou, mas o VAR viu toque de mão no lance. Já na segunda etapa, Vini estava impedido e teve o tento anulado.

Com o tropeço, o Real perdeu a liderança de LaLiga. O Barcelona -que ganhou do Alavés na rodada- assume a ponta, com 34 pontos. Vini e companhia ficam logo na cola, com 33.

Já o Girona não consegue sair da zona de rebaixamento. A equipe da Catalunha chega a 12 pontos, em 18º, e segue no Z3 pelos critérios de desempate.

Ambas as equipes voltam a campo na quarta-feira. O Real visita o Athletic Bilbao, em jogo adiantado da 19ª rodada de LaLiga. O Girona, por sua vez, encara o Ourense, da terceira divisão, em duelo pela segunda fase da Copa do Rei.

Como foi o jogo

Vini Jr e Militão começaram como titulares pelo Real, enquanto Vitor Reis iniciou na zaga do Girona. Rodrygo entrou na segunda etapa, e Endrick não saiu do banco de Xabi Alonso.

O jogo começou equilibrado, e o primeiro gol quase saiu de uma trapalhada do Real. Tchouaméni cortou cruzamento rasteiro e, sem saída da área, recuou na fogueira para Courtois, que teve que afastar a bola no susto.

O Girona jogava melhor, assustando o goleiro madridista duas vezes. Depois de chute de Tsygankov, Courtois espalmou para o meio, mas levantou rápido e ficou com a bola. Logo depois, Ounahi recebeu na entrada da área e mandou à esquerda do gol.

Mesmo sem dominar, o Real teve duas grandes chances na etapa inicial, incluindo um gol anulado. Militão exigiu boa defesa de Gazzaniga após cruzamento de Mbappé -e o próprio camisa 10 dos visitantes balançou as redes aos 39, mas o VAR viu toque de mão dele em um lance truncado com marcadores do Girona.

E a equipe da casa aproveitou o gol anulado para sair na frente antes do intervalo. Rincón cruzou da direita, Tsygankov resvalou na bola, e ela sobrou para Ounahi acertar uma pancada aos 44, sem chance para Courtois. O Real ainda reclamou de falta em Mbappé no início da jogada.

O segundo tempo começou devagar, com o Real ficando mais com a bola, e o time da casa se defendendo. Militão tentou mais uma vez após cruzamento de Tchouaméni, mas cabeceou na mão de Gazzaniga. O brasileiro ainda teve um choque no lance e ficou caído.

O Girona passou a apostar nos contra-ataques e teve grande chance. Vanat ficou cara a cara com Courtois e bateu rasteiro, mas o belga fez um milagre.

Os merengues tiveram outro gol anulado, dessa vez com Vini Jr. Em jogada trabalhada, Mbappé deixou o brasileiro na boa, e o camisa 7 só deslocou o goleiro. Mas Vini estava em posição irregular.

Só que o empate veio na marra, com pênalti no camisa 7. Vini foi para cima de Rincón, que calçou o brasileiro dentro da área. Na cobrança, Mbappé bateu rasteiro para empatar, aos 21.

O Real pressionou pela vitória na reta final. Vini e Mbappé tiraram tinta da trave em lances que Gazzaniga só olhou. O Girona conseguiu se segurar e manteve a igualdade.