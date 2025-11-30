SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Fortaleza venceu o Atlético-MG na Arena Castelão, na noite deste domingo (30), em jogo atrasado da 35ª rodada, e se mantém na briga para escapar do rebaixamento no Campeonato Brasileiro. O triunfo por 1 a 0 foi construído com um gol de Pochettino ainda na etapa inicial.

Com o resultado, o Leão chegou a 40 pontos, um a menos que o Santos, primeiro time fora da zona da degola, e com seis pontos ainda em disputa no torneio. O Galo, por outro lado, se mantém com 45 e fica mais longe da briga por vaga na Libertadores.

Na próxima rodada, a equipe do técnico Palermo recebe o Corinthians. O Atlético-MG teve o duelo com o Red Bull Bragantino adiantado, e perdeu por 2 a 0.

Como foi o jogo

Com a necessidade do resultado positivo e o apoio da torcida, o Fortaleza começou em cima do Atlético-MG e Breno Lopes teve duas boas chances logo nos primeiros minutos. O Galo, aos poucos, equilibrou as ações e passou também a ter boa presença no campo de ataque explorando, principalmente, o pivô do Hulk.

Reclamação e VAR

Um lance chamou a atenção no primeiro tempo. Dudu recebeu na área, tentou o drible e caiu na área. O assistente havia assinalado impedimento na origem, e o árbitro deu amarelo por simulação. Após alguns minutos de reclamação, o árbitro foi ao VAR. Ele retirou o amarelo de Dudu, mas assinalou impedimento.

Posturas diferentes

O Atlético-MG tinha mais a bola, mas tinha dificuldade em transformar a posse em oportunidades mais claras de gol. O Fortaleza, por outro lado, apostava em jogadas com transições mais rápidas e levava perigo. Foi neste estilo que, quase no intervalo, abriu o placar com Pochettino.

Mesmo cenário

As equipes voltaram do intervalo sem mudanças, e o cenário do jogo também não teve modificações. O Atlético-MG com a bola, mas sem levar perigo ao adversário e o Fortaleza "espetando" com mais efetividade. Os treinadores, então, mudaram "no atacado" - o Galo mudou um pouco a cara do time, com a entrada de Scarpa na vaga do volante Alexsander e Biel no Hulk, enquanto o Leão deu mais oxigênio ao time.

Reta final com emoção

O Atlético-MG fez novas mudanças e buscou empurrar o Fortaleza para o campo de defesa. Os donos da casa seguravam o ímpeto adversário e apostavam em ligações mais diretas para o setor ofensivo -quando tinha sucesso, chegava ao ataque com maior número de jogadores.

Confusão após o apito final

Logo depois do fim do jogo, houve uma confusão generalizada em campo, entre jogadores e membros da comissão técnica dos dois times. Após alguns minutos de empurra para lá e para cá, os ânimos se acalmaram e os donos da casa foram celebrar com a torcida.

Lances importantes

Quase! Aos 7 minutos do 1º tempo, Breno Lopes recebeu e bateu na saída de Everson. O goleiro fez a defesa, mas a bola sobrou para o próprio atacante. Ele tentou novamente, mas não obteve sucesso.

Pegou. Aos 34 minutos do 1º tempo, Bareiro recebeu na entrada da área e finalizou de primeira, mandando no alto. Everson fez boa defesa.

1x0. Aos 41 minutos do 1º tempo, Bareiro ajeitou a bola para Pochettino na entrada da pequena área e o argentino deslocou o goleiro Everson para abrir o placar.

Defendeu. Aos 43 minutos do 1º tempo, Ruan passou por Gastón Ávila na área e bateu forte de pé direito. Brenno fez a defesa.

Passou perto. Aos 11 minutos do 2º tempo, Herrera avançou pela direita, invadiu a área e cruzou. Mancuso apareceu nas costas da defesa, mas não conseguiu desviar para o gol.

Travou. Aos 33 minutos do 2º tempo, Moisés tabelou com Deyverson na área, ajeitou para a perna direita e chutou, mas Alan Franco conseguiu desviar para escanteio.

Tentou. Aos 44 minutos do 2º tempo, após cobrança de escanteio, a bola foi desviada na área e Dudu se jogou na segunda trave para tentar mandar para a rede, mas não alcançou.

FICHA TÉCNICA

FORTALEZA 1 X 0 ATLÉTICO-MG

Competição: Campeonato Brasileiro

Data e horário: 30 de novembro de 2025, às 18h30 (de Brasília)

Local: Arena Castelão, em Fortaleza

Árbitro: Davi De Oliveira Lacerda (ES)

Assistentes: Márcia Bezerra Lopes Caetano (RO) e Douglas Pagung (ES)

VAR: Heber Roberto Lopes (SC)

Cartões amarelos: Junior Alonso (ATM)

Gols: Pochettino, do Fortaleza, aos 41'/1ºT

Fortaleza: Brenno; Mancuso, Brítez, Gastón Ávila e Diogo Barbosa; Pierre (Matheus Pereira), Lucas Sasha e Pochettino (Moisés); Herrera (Yago Pikachu), Bareiro (Deyverson) e Breno Lopes (Lucas Crispim). Técnico: Martin Palermo

Atlético-MG: Everson; Ruan (Saravia), Vitor Hugo e Junior Alonso; Alan Franco; Alexsander (Gustavo Scarpa), Igor Gomes, Bernard (Gabriel Meinino) e Guilherme Arana (Cadu); Hulk (Biel) e Dudu. Técnico: Jorge Sampaoli