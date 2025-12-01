LIMA, PERU (UOL/FOLHAPRESS) - Danilo viveu um roteiro de cinema na final da Libertadores. Após a morte de sua tia na véspera que gerou a ausência de seus pais em Lima, ele soube que seria titular apenas no dia da partida. Antes de fazer o gol do título na vitória por 1 a 0 sobre o Palmeiras, ele se inspirou numa famosa frase do Flamengo que fala sobre a relação do clube com o povo.

'FLAMENGO DE DEUS E DO POVO, DO ASFALTO E DO MORRO'

Após vivenciar a loucura do AeroFla no embarque da delegação, Danilo refletiu sobre uma frase que lê todos os dias no centro de treinamento do Ninho do Urubu: "Flamengo de Deus e do povo, do asfalto e do morro".

"Quando eu leio aquela frase eu já me arrepio verdadeiramente. Eu estava pensando antes do jogo sobre uma denominação, porque o Flamengo é uma religião, é algo que move a emoção das pessoas, é algo que faz a semana ser melhor ou pior, é algo que a energia fica mais alta ou mais baixa, então, para mim, é extremamente gratificante", disse Danilo.

FILIPE LUÍS ESCONDEU ESCALAÇÃO AOS JOGADORES ATÉ PRELEÇÃO

Filipe Luís se esforçou tanto para esconder a escalação do Flamengo na final que guardou segredo até mesmo para os jogadores o máximo possível. Os 11 titulares só foram divulgados ao elenco na preleção no hotel, no dia da partida.

"Quando eu fiquei sabendo (que Danilo seria seu parceiro de zaga)? Na preleção, mas eu sabia que quem estivesse dentro de campo iria representar", disse Léo Pereira.

O treinador teve uma última conversa com Léo Ortiz, que havia se recuperado de uma lesão no tornozelo esquerdo, mas ainda não estava 100%. Após o bate-papo sincero, se sentiu mais confortável e teve a convicção em optar por Danilo.

"Foi incrível estar junto com eles. Óbvio que eu queria estar em campo, fiz de tudo para isso e me coloquei à disposição. Fiquei bem tranquilo com a decisão do Fili (Filipe Luís), tive uma conversa muito boa com ele. O mais importante é o título. "

"Acho que em algum momento eu me dediquei muito por essa equipe, pelo Flamengo, no jogo do Racing, principalmente, onde não joguei nas melhores condições. Então, dei minha contribuição. E hoje eu pude ajudar ali, participando, gritando, passando energia positiva. E o mais importante é que a gente foi campeão", disse Léo Ortiz.

DANILO PERDEU TIA 24H ANTES, E PAIS TIVERAM QUE RETORNAR AO BRASIL

Danilo precisou ter uma grande superação emocional para a final. Isso porque, menos de 24 horas antes ele perdeu sua tia, o que fez com que seus pais - que já estavam a caminho de Lima - retornassem ao Brasil para o velório.

Seu pai, José Luiz, é flamenguista fanático, algo que tornou ainda mais doloroso o processo no dia da final.

"Me emocionei muito quando o jogo acabou porque ontem meu pai estava vindo, a minha mãe e meus irmãos também e, durante o trajeto, recebi a notícia de que a minha tia faleceu. E aí ele teve que voltar, né, para dar todo o suporte, obviamente. Meu pai é um baita flamenguista assim como toda a família."

"Ele ficou assistindo de casa, foi baita triste. Ontem tentei ligar para ele às 20h, mas ele já estava descansando porque foi um dia bem difícil. Eu queria muito que ele estivesse, ninguém imaginava que fosse acontecer isso. Então dedico para ele esse gol, amo muito ele", disse Danilo.