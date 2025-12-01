SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Fortaleza venceu mais uma, manteve sua arrancada e jogou ainda mais pressão em Santos e Inter na luta contra o rebaixamento.
O Leão do Pici chegou aos 40 pontos e encostou em Inter e Santos, que têm 41. A equipe comandada por Martín Palermo está invicta há oito jogos ? são quatro vitórias e quatro empates.
A chance de rebaixamento do Fortaleza, nesta segunda-feira (01), é de 69,5%, bem menor em relação ao que já foi. Ela já foi superior a 80%, segundo o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).
Mesmo fora do Z4, o Santos tem mais chance de queda do que o Internacional. Segundo os matemáticos da UFMG, isso se deve ao peso dos próximos adversários de cada um, além do desempenho da dupla em jogos dentro e fora de casa.
Outros dois times seguem ameaçados: Vitória e Ceará. O time baiano vem em um arrancada, com cinco jogos de invencibilidade, e o Vozão tem pela frente os dois candidatos ao título ? Flamengo e Palmeiras.
*
CHANCES DE QUEDA
Sport - 100% (era de 100%)
Juventude - 100% (era de 98,4%)
Fortaleza - 69,5% (era de 83,9%)
Santos - 51,4% (era de 64,2%)
Internacional - 40,8% (era de 8,8%)
Vitória - 30,6% (era de 47,3%)
Ceará - 7,5% (era de 4,4%)
COMO ESTÁ A TABELA
14° - Ceará - 43 pontos
15° - Vitória - 42 pontos
16° - Santos - 41 pontos
17° - Internacional - 41 pontos
18° - Fortaleza - 40 pontos
19° - Juventude - 34 pontos
20° - Sport - 17 pontos
CALENDÁRIO DOS AMEAÇADOS
Ceará
Flamengo x Ceará
Palmeiras x Ceará
Vitória
Bragantino x Vitória
Vitória x São Paulo
Santos
Juventude x Santos
Santos x Cruzeiro
Internacional
São Paulo x Internacional
Internacional x Bragantino
Fortaleza
Fortaleza x Corinthians
Botafogo x Fortaleza