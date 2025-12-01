SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Fortaleza venceu mais uma, manteve sua arrancada e jogou ainda mais pressão em Santos e Inter na luta contra o rebaixamento.

O Leão do Pici chegou aos 40 pontos e encostou em Inter e Santos, que têm 41. A equipe comandada por Martín Palermo está invicta há oito jogos ? são quatro vitórias e quatro empates.

A chance de rebaixamento do Fortaleza, nesta segunda-feira (01), é de 69,5%, bem menor em relação ao que já foi. Ela já foi superior a 80%, segundo o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

Mesmo fora do Z4, o Santos tem mais chance de queda do que o Internacional. Segundo os matemáticos da UFMG, isso se deve ao peso dos próximos adversários de cada um, além do desempenho da dupla em jogos dentro e fora de casa.

Outros dois times seguem ameaçados: Vitória e Ceará. O time baiano vem em um arrancada, com cinco jogos de invencibilidade, e o Vozão tem pela frente os dois candidatos ao título ? Flamengo e Palmeiras.

CHANCES DE QUEDA

Sport - 100% (era de 100%)

Juventude - 100% (era de 98,4%)

Fortaleza - 69,5% (era de 83,9%)

Santos - 51,4% (era de 64,2%)

Internacional - 40,8% (era de 8,8%)

Vitória - 30,6% (era de 47,3%)

Ceará - 7,5% (era de 4,4%)

COMO ESTÁ A TABELA

14° - Ceará - 43 pontos

15° - Vitória - 42 pontos

16° - Santos - 41 pontos

17° - Internacional - 41 pontos

18° - Fortaleza - 40 pontos

19° - Juventude - 34 pontos

20° - Sport - 17 pontos

CALENDÁRIO DOS AMEAÇADOS

Ceará

Flamengo x Ceará

Palmeiras x Ceará

Vitória

Bragantino x Vitória

Vitória x São Paulo

Santos

Juventude x Santos

Santos x Cruzeiro

Internacional

São Paulo x Internacional

Internacional x Bragantino

Fortaleza

Fortaleza x Corinthians

Botafogo x Fortaleza