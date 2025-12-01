SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Após tropeço da McLaren no GP do Qatar, o campeão da temporada da Formula 1 será definido na última corrida. Max Verstappen, Lando Norris e Oscar Piastri brigam pelo título.

AS FRASES DO GP DO QATAR

Max Verstappen conquistou a vitória no circuito de Lusail e ficou a 12 pontos do atual líder Lando Norris. O holandês comentou a estratégia da McLaren de não usar o Safety Car para trocar os pneus. Todos os pilotos, com exceção de Norris e Piastri, realizaram a parada.

"Tomamos a decisão certa de ir para o box no Safety Car e isso foi inteligente. Nós vamos brigar até o fim, e eu pensei que foi um movimento interessante [não parar no Safety Car]. Eu sabia que tinha um espaço, mas você tem que manter os pneus vivos", disse Max Verstappen.

"Tudo é possível agora. Vamos ver, eu realmente não me preocupo muito com isso", disse Verstappen.

Oscar Piastri, logo na sequência, admitiu o erro da McLaren. O australiano terminou em 2º e Lando Norris foi o 4º.

"Claramente não acertamos nesta segunda-feira (01). Eu dirigi o melhor que pude, o mais rápido que pude. Não tinha mais o que fazer. Tentei o meu melhor, mas não era para ser. Acho que olhando agora é óbvio o que a gente poderia ter feito, mas nós iremos discutir com o time", disse Oscar Piastri.

BRASILEIRO FAZ 'CORRIDA CHATA'

Gabriel Bortoleto terminou em 13º após ter largado na 19º posição. O piloto da Sauber fez o 14º tempo na classificação, mas foi punido por acidente com Lance Stroll em Las Vegas.

"Estava ali de boa, fazendo minha corrida e aprendendo, tentando coisas diferentes. Foi meio que uma corrida chata. Essa é a palavra. Queria que tivesse sido um pouco diferente", disse Gabriel Bortoleto.