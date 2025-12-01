SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Nacional conquistou o título do Campeonato Uruguaio neste domingo, contra o maior rival Peñarol, e não deixou de lembrar do zagueiro Juan Izquierdo, que morreu em agosto de 2024, em São Paulo, após passar mal num confronto contra o Tricolor no Morumbis, pela Libertadores.

A conquista representa o 50º título uruguaio do Nacional. O Peñarol, com 52 taças, ainda é o maior campeão do país.

O título foi conquistado na prorrogação, com gol de um atacante nigeriano. Após o 2 a 2 no jogo de ida, o duelo decisivo terminou 0 a 0 no tempo normal. A seis minutos do fim da prorrogação, Christian Ebere marcou o gol do título do Nacional.

Ainda no gramado, jogadores e comissão do Nacional estenderam uma bandeira com uma foto de Juan Izquierdo. O clube também fez uma publicação nas redes sociais em homenagem ao ex-zagueiro. Esta foi a primeira conquista da equipe após a morte de Izquierdo.

A família do ex-jogador esteve em campo para celebrar a taça. Ele deixou a esposa e um casal de filhos ? a menina chegou a ficar no colo do autor do gol do título, e o garoto foi flagrado com uma foto do pai.

IZQUIERDO MORREU APÓS JOGO CONTRA O SÃO PAULO

Juan Izquierdo morreu aos 27 anos, após um duelo contra o São Paulo, pela Libertadores do ano passado. Na ocasião, o jogador passou mal no gramado, caiu sozinho e teve que ser encaminhado ao Hospital Albert Einstein.

Ele ficou cinco dias internado antes de ter a morte decretada. Izquierdo teve morte encefálica após uma parada cardiorrespiratória associada a arritmia cardíaca, segundo o Hospital Albert Einstein.

A partida em questão foi válida pelas oitavas de final da Libertadores. O São Paulo venceu por 2 a 0 e se classificou às quartas após o 0 a 0 no Uruguai.

TÉCNICO BRASILEIRO E MEDALHÕES NO ELENCO

O comandante do Nacional é o brasileiro Jadson Vieira. Gaúcho de Santana do Livramento, o ex-zagueiro fez praticamento toda a carreira de jogador fora do Brasil ? exceto uma passagem pelo Vasco, entre 2010 e 2011. Ele, inclusive, chegou a jogar no Nacional.

Jadson iniciou a carreira fora dos campos no próprio clube uruguaio, como auxiliar. Também somou passagens por Talleres, Internacional e Vélez Sarsfield até ter sua primeira chance como treinador no Boston River.

O técnico de 44 anos tem apenas quatro jogos pelo Nacional, incluindo os dois da final. Ele chegou ao clube há pouco mais de um mês, fez as duas rodadas finais do Clausura e já conquistou o título.

O elenco do Nacional também conta com diversos nomes conhecidos do futebol brasileiro ou que tiveram passagens por grandes da Europa, como o zagueiro Coates (ex-Liverpool e Sporting), os meias Lodeiro (ex-Botafogo e Corinthians) e Otero (ex-Galo, Corinthians, Fortaleza e Santos) e os atacantes Nico López (ex-Inter) e Gonzalo Carneiro (ex-São Paulo).