SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Liga Ouro, a divisão de acesso da elite do basquete brasileiro, deve ter novidades para o próximo ano. Além de receber dois times do NBB, na primeira temporada com rebaixamento da liga, mais times devem entrar na competição.

Nos últimos dois meses, clubes e instituições se movimentaram para que possam estar no próximo certame. A procura aumentou após a CBB (Confederação Brasileira de Basquete) anunciar que não faria mais o Campeonato Brasileiro, unificando e tornando a Liga Ouro a principal divisão de acesso. O atual campeão Basket Osasco e vice-campeão Cruzeiro conquistaram o acesso ano passado e estão na divisão principal.

Ainda em outubro, já havia times dando indício ou manifestando interesse. Entre eles, clubes tradicionais como Bahia, Fluminense, Internacional, Vitória e Tijuca Tênis Clube.

No início de novembro a LNB (Liga Nacional de Basquete) fez uma reunião com times interessados e 29 equipes demonstraram interesse em entrar na liga e 25 estiveram presentes no encontro.

"A Liga Ouro chega à sua edição de 2026 ainda mais forte e estruturada, consolidando-se como a principal porta de entrada para o NBB, que pela primeira vez tem o sistema de rebaixamento. A cada ano, o torneio se torna mais competitivo, com clubes mais organizados e comprometidos com o desenvolvimento do basquete brasileiro", disse à época o presidente da LNB, Rodrigo Montoro.

Para participar, as equipes interessadas deviam preencher o documento de pré-inscrição até o final de novembro e pagar a taxa de inscrição até a primeira semana de dezembro. Os times participantes está prevista para segunda quinzena de dezembro. A Liga Ouro será realizada entre fevereiro e maio do próximo ano.