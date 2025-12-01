SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A reta final de Campeonato Brasileiro do Palmeiras foi um desastre. Com dois pontos conquistados em 15 possíveis, o Verdão foi de líder com vantagem a virtual vice-campeão para o Flamengo.

DE SONHO À FRUSTRAÇÃO

O Palmeiras reassumiu a liderança na 32ª rodada. O Flamengo, que estava na ponta, empatou com o São Paulo por 2 a 2 na Vila Belmiro e viu o Verdão vencer o Santos para se tornar líder nos critérios de desempate.

A alegria durou pouco. Na jornada seguinte, o Alviverde perdeu para o Mirassol por 2 a 1, e o Rubro-Negro bateu o Santos por 3 a 2, no Maracanã. Para o Palmeiras, foi o primeiro de cinco jogos sem vitória.

Antes da volta das rodadas "normais", o Palmeiras disputou o jogo atrasado contra o próprio Peixe na Data Fifa. Esfacelado por desfalques, o Verdão perdeu na Vila Belmiro, e o Flamengo venceu o Sport. A desvantagem estava em dois pontos.

A 34ª rodada revelou um grande presente para o Palmeiras. O líder Flamengo perdeu clássico para o Fluminense, mas a equipe comandada por Abel Ferreira não saiu do 0 a 0 com o Vitória, no Allianz Parque. Se vencesse, terminaria a jornada na ponta.

Se o Fluminense foi herói, acabou sendo um algoz do Verdão na reta final. O Tricolor das Laranjeiras fez bom jogo no Allianz Parque, e o resultado da rodada anterior se repetiu: 0 a 0. O Flamengo, por sua vez, venceu o Red Bull Bragantino no Maracanã.

Na 36ª rodada, a última antes da final da Libertadores, o Flamengo voltou a tropeçar e ficou só no empate com o Atlético-MG. O Palmeiras, contudo, desperdiçou mais uma oportunidade e perdeu para o Grêmio, em Porto Alegre.

Cinco jogos, dois pontos e uma vantagem que parecia confortável. Agora, com cinco pontos de desvantagem restando duas rodadas, o Palmeiras fica a espera de um milagre na liga nacional.