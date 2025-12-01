SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com o gol de cabeça marcado por Danilo no Monumental de Lima, no Peru, além de superar o Palmeiras na final da Copa Libertadores -e garantir-se como o primeiro clube tetracampeão do continental-, o Flamengo também ultrapassou o rival paulista no total de premiações acumulado ao longo da temporada.

Com uma premiação pelo título da competição continental na casa dos R$ 177 milhões, o rubro-negro passou o alviverde em cerca de R$ 30 milhões e assumiu a vice-liderança em valores arrecadados, pouco atrás do Fluminense, à frente dos demais por ter avançado até as semifinais da Copa do Mundo de Clubes.

Pela campanha vitoriosa na Libertadores, o time de Filipe Luís arrecadou um total de US$ 33,15 milhões (R$ 177,2 milhões) distribuídos pela Conmebol (Confederação Sul-Americana de Futebol) --sendo US$ 24 milhões (R$ 128,3 milhões) apenas pela vitória na decisão.

Com isso, o clube carioca chegou a um total de R$ 342,7 milhões em premiações somadas durante o ano.

A equipe também já havia assegurado outros US$ 27,71 milhões (R$ 148,2 milhões) por ter avançado até as oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes, nova competição organizada pela Fifa (Federação Internacional de Futebol) disputada entre junho e julho, nos Estados Unidos.

Adicionam-se ainda à conta rubro-negra os R$ 11,4 milhões que o time arrecadou pela conquista da Supercopa do Brasil, contra o Botafogo, e mais R$ 5,9 milhões, pelas oitavas de final da Copa do Brasil.

O Palmeira, por sua vez, ganhou US$ 17,23 milhões (R$ 92,1 milhões) pela campanha na Libertadores, dos quais US$ 7 milhões (R$ 37,4 milhões) foram pelo vice-campeonato.

No ano, o clube alviverde passou a somar R$ 312,5 milhões em premiações.

Entram na conta a campanha até as quartas de final na Copa do Mundo de Clubes, que valeu mais US$ 39,83 milhões (R$ 212,9 milhões), o vice do Campeonato Paulista (R$ 1,65 milhão) e as oitavas de final da Copa do Brasil (R$ 5,9 milhões).

Já o Fluminense garantiu até aqui um valor aproximado de R$ 363,4 milhões em premiações em 2025.

A maior parte do valor -US$ 60,83 milhões (R$ 325,2 milhões- é derivada da Copa do Mundo de Clubes, na qual o tricolor carioca chegou até as semifinais, parando apenas diante do Chelsea, que viria a se sagrar campeão da competiçã contra o PSG (Paris Saint-Germain).

O clube das Laranjeiras garantiu mais US$ 2,66 milhões (R$ 14,2 milhões) por ter chegado até as quartas de final da Copa Sul-Americana.

Na Copa do Brasil, pela campanha até as semifinais, já adicionou mais R$ 24 milhões aos cofres.

Pela penúltima fase do torneio, o Fluminense ainda disputa o clássico carioca contra o Vasco, nos dias 11 e 14 de dezembro.

Se avançar à final, poderá agregar mais R$ 77 milhões, se for campeão, ou R$ 33 milhões, se ficar com o vice.

O Flamengo ainda deve adicionar aos cálculos a premiação pela conquista do Campeonato Brasileiro, que pode ser confirmada na quarta-feira (3) --faltando duas rodadas para o fim da competição, e mais seis pontos em disputa, o rubro-negro lidera com 75 pontos, cinco à frente do Palmeiras.

O valor da premiação do Brasileiro ainda não foi confirmado pela CBF (Confederação Brasileira de Futebol), mas, em 2024, o Botafogo recebeu cerca de R$ 48 milhões pelo título.

O clube da Gávea ainda deverá agregar mais alguns milhões de reais pela participação na Copa Intercontinental.

No modelo reformulado da competição, o Flamengo faz sua estreia nas quartas de final, no próximo dia 10, contra o Cruz Azul. O vencedor pega o Pyramids, do Egito, pelo direito de pegar o PSG na decisão.

A Fifa também ainda não divulgou os valores deste ano. Em 2024, o Real Madrid levou US$ 5 milhões (R$ 26,7 milhões) pelo título, com US$ 4 milhões (R$ 21,4 milhões) para o Pachuca pelo vice.

Os semifinalistas receberam US$ 2,5 milhões (R$ 13,3 milhões), e os times que avançaram até as quartas de final ficaram com US$ 1 milhão (R$ 5,3 milhões).

Caso termine com o título do Intercontinental e do Brasileiro, o Flamengo pode fechar o ano com premiação de até R$ 420 milhões, aproximadamente. O Fluminense poderá chegar a R$ 440 milhões, se vencer a Copa do Brasil.

"Há, sim, uma tendência de que os clubes grandes e organizados do país sigam dominando e ampliem esse domínio nos próximos anos. No futebol nada é garantido, mas hoje o cenário aponta para isso. A superioridade de clubes como o Flamengo é fruto de duas coisas muito claras: tamanho econômico e organização, com as finanças equilibradas e a estrutura fortalecida", afirmou Guilherme Bellintani, ex-presidente do Bahia e CEO da Squadra Sports, primeira plataforma de multiclubes no Brasil.