A edição 2025 das Paralimpíadas Escolares chegaram ao final, e o estado de São Paulo garantiu o título do maior evento esportivo do mundo para jovens com deficiência em idade escolar, que contou com a participação de 316 atletas de todo o Brasil.

Esta é a 13ª oportunidade na qual o estado conquista a competição organizada pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB). Na verdade São Paulo é o maior vencedor do evento, com os títulos de 2006, 2009, 2011, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025.

Para conquistar a edição 2025 das Paralimpíadas Escolares, São Paulo somou o total de 725 pontos. Já a segunda posição é de Minas Gerais, com 336 pontos, enquanto Santa Catarina é a terceira colocada com 330 pontos.

Realizar mais uma edição das Paralimpíadas Escolares é motivo de enorme orgulho para o Comitê Paralímpico Brasileiro. Esta foi a primeira edição sob a minha gestão, o que torna este momento ainda mais especial. Estamos diante de algo muito maior do que um evento esportivo: estamos fortalecendo oportunidades, ampliando horizontes e construindo futuros. As Paralimpíadas Escolares representam a base do nosso movimento. É aqui que muitos jovens descobrem seu potencial, encontram suporte, criam laços e começam a trilhar um caminho que pode levá-los ao alto rendimento, declarou o presidente do CPB, José Antônio Freire.



A edição 2025 das Paralimpíadas Escolares foram divididas em duas etapas. Na primeira, de 17 a 21 de novembro, os atletas competiram no atletismo, no tênis em cadeira de rodas, no halterofilismo, no futebol de cegos, no basquete em cadeira de rodas 3×3, no goalball, no taekwondo e no rúgbi em cadeira de rodas. Já entre 26 e 28 de novembro foi a vez de os atletas entrarem em ação na natação, no vôlei sentado, no futebol PC [paralisados cerebrais], no judô, no badminton, no tênis de mesa e na bocha.

