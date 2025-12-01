ELAS VENCEM E VENCEM!Time Brasil (@timebrasil) December 1, 2025
Já classificada para a segunda fase do Mundial, a seleção feminina de handebol derrotou a Suécia e garantiu a melhor campanha do Grupo G!
Três jogos, três vitórias! Seguimos em busca do nosso sonho!
Bruno Ruas/ RuasMidia/CBHb#TimeBrasil pic.twitter.com/TDLNq03TfV
Na estreia do Mundial, a seleção de Cristiano Silva derrotou Cuba por 41 a 20. Depois o compromisso foi com a República Tcheca, com a seleção brasileira triunfando pelo placar de 28 a 22.
No confronto entre Brasil e Suécia, o grande destaque foi a brasileira Mari Fernandes, que marcou seis gols na partida.
Agora, na próxima etapa do Mundial, que será disputado em Dortmund, a seleção brasileira medirá forças com as seleções da Coreia do Sul, da Angola e da Noruega.
Tags:
brasil | Campeonato Mundia | Esportes | Handebol | Seleção Brasileira | Suécia