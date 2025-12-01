A seleção brasileira derrotou a Suécia por 31 a 27, na tarde desta segunda-feira (1) na Porsche-Arena em Sttutgart (Alemanha), pela primeira fase do Mundial de Handebol feminino. Desta forma, o Brasil garantiu 100% de aproveitamento em seus primeiros três compromissos na competição, somando seis pontos (dois por cada vitória).

Na estreia do Mundial, a seleção de Cristiano Silva derrotou Cuba por 41 a 20. Depois o compromisso foi com a República Tcheca, com a seleção brasileira triunfando pelo placar de 28 a 22.

No confronto entre Brasil e Suécia, o grande destaque foi a brasileira Mari Fernandes, que marcou seis gols na partida.

Agora, na próxima etapa do Mundial, que será disputado em Dortmund, a seleção brasileira medirá forças com as seleções da Coreia do Sul, da Angola e da Noruega.

brasil | Campeonato Mundia | Esportes | Handebol | Seleção Brasileira | Suécia

Agência Brasil - Handebol: Brasil fecha 1ª fase do Mundial com 100% de aproveitamento

