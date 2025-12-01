(UOL/FOLHAPRESS) - O Grêmio anunciou uma promoção em sua camisa rosa da temporada de 2025. A ação acontece um dia após Abel Braga, técnico do rival Inter, fazer um comentário homofóbico em sua coletiva de apresentação no Colorado.

O desconto na camisa rosa do Grêmio vai de 25% a 28%. Sócios do clube também ganham mais 10% de desconto adicionais.

A promoção é válida até domingo ou enquanto durarem os estoques. Com o desconto, a camisa infantil sai de R$ 249,90 por R$ 179,90, a juvenil sai de R$ 279,90 por 209,90, e a feminina sai de R$ 319,90 por 239,90. A versão masculina da camisa está indisponível no site oficial.

As camisa podem ser adquiridas na loja física da Arena do Grêmio ou de maneira online.

FALA HOMOFÓBICA DE ABEL BRAGA

Neste domingo, Abel Braga foi apresentado no Inter e fez um comentário homofóbico sobre a cor do uniforme de treino ser rosa. O técnico revelou que a frase foi dita durante uma conversa com Andrés D'Alessandro, diretor do clube.

Fiz uma brincadeira, no fim ele deu esporro em todo mundo. Eu não quero uma p*** do meu time usando camisa rosa, parece time de viado. Ele já falou, 'Não falei que tinha que tirar essa camisa aí?'Abel Braga, técnico do Inter, em coletiva de apresentação.

Após o ocorrido, ele se desculpou através de suas redes sociais: "Colorados e coloradas, em primeiro lugar, reconheço que não fiz uma colocação boa sobre a cor rosa durante a minha coletiva. Antes que isso se prolifere, peço desculpas. Cores não definem gêneros. O que define é caráter. O Internacional precisa de paz e muito trabalho. Vamo, vamo Inter!", postou Abel.

Aos 73 anos, ele volta ao Inter para tentar salvar o clube do rebaixamento. Em sua oitava passagem no clube, Abel vai comandar o Colorado nos dois jogos finais do Brasileiro para tentar tirar a equipe da degola.