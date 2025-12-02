(UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo chega à 37ª rodada dependendo só de si para firmar o oitavo lugar do Brasileirão e depender da abertura de um G8 para se classificar à pré-Libertadores 2026. O Tricolor Paulista pode até carimbar a colocação já neste meio de semana.

EM BUSCA DA (PRÉ-)LIBERTADORES

A rodada, que se estendeu do meio de semana ao último domingo, favoreceu muito o Tricolor Paulista. Agora, o time ocupa a oitava posição de maneira isolada, com 48 pontos ? dois a mais que Corinthians e Grêmio, que fecham a primeira parte da tabela.

Dessa forma, o Tricolor pode garantir uma vaga no ?eventual? G8 já nesta quarta-feira, diante do Internacional, na Vila Belmiro. Um triunfo, somado a tropeços do Alvinegro, do Tricolor Gaúcho, do Red Bull Bragantino e do Vasco garantiriam a posição.

No que pese a difícil combinação quíntupla, uma vitória na Baixada Santista encaminharia bem a posição para a última rodada, na qual o clube do Morumbis seguiria dependendo apenas de si.

A oitava posição no Brasileirão renderia uma vaga na fase preliminar da Libertadores caso Cruzeiro ou Fluminense vençam a Copa do Brasil ?ambos estão na semifinal do torneio.

CARRASCO

O Internacional, porém, pode mais uma vez ser pedra no sapato do São Paulo por Libertadores, no caso de um tropeço neste meio de semana.

O Colorado, que nesta terça-feira (02) luta para escapar da zona do rebaixamento, é 'carrasco' do Tricolor no continental, protagonizando duas derrotas duras na história do clube ? na final de 2006 e na semifinal de 2010.

Mesmo agora no estádio do Santos ?rival direto do Inter, inclusive, na briga contra o Z4?, o São Paulo tem a chance de dar o troco e complicar o rival gaúcho na penúltima rodada do nacional.

A bola rola para o embate às 20h (de Brasília) desta quarta-feira, na Vila Belmiro. A transmissão é do Premiere.